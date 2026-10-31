Natasha Stefanenko sui 33 anni accanto Luca Sabbioni: "Alti e bassi, ma continuiamo a crescere insieme"

Trentatré anni insieme, e la sensazione di non aver ancora finito di crescere. Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni ripercorrono la loro storia a "Verissimo", partendo da un incontro che risale ormai a tre decenni fa.
"Ci siamo conosciuti nel 1993", ricorda la conduttrice ed ex modella, 57 anni. Il bilancio che traccia non è quello delle favole senza increspature: "Ci sono stati alti e bassi, com'è normale che sia, ma la cosa importante è che continuiamo a crescere insieme". Una formula semplice, che spiega la longevità del rapporto meglio di qualsiasi dichiarazione.
A muovere il primo passo, racconta la coppia, è stato lui. "Si è fatta corteggiare forse anche troppo, ma non ho mollato finché non ha ceduto", ammette Sabbioni, ricostruendo una corte durata più del previsto. E l'esordio, a sentire lei, non è stato dei più convenzionali: "La prima cosa che mi ha detto è stata 'ci sposiamo?'".
Uniti con rito civile nel 1995, trent'anni dopo, nel 2025, hanno deciso di celebrale anche il matrimonio religioso, scegliendo per l'occasione un luogo lontano da tutto.
"Abbiamo fatto tutto quanto in Brasile, in una chiesetta con pochi intimi. È stato bellissimo, molto emozionante", racconta la donna, con gli occhi ancora lucidi.