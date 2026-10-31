Natasha Stefanenko sui 33 anni accanto Luca Sabbioni: "Alti e bassi, ma continuiamo a crescere insieme"

A muovere il primo passo, racconta la coppia, è stato lui. "Si è fatta corteggiare forse anche troppo, ma non ho mollato finché non ha ceduto", ammette Sabbioni, ricostruendo una corte durata più del previsto. E l'esordio, a sentire lei, non è stato dei più convenzionali: "La prima cosa che mi ha detto è stata 'ci sposiamo?'".