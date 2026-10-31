"Temptation Island", Sabrina Soussi: "Giovanni a Uomini e donne? Non credo sia pronto"

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"Giovanni a Uomini e Donne? Non credo sia pronto per questo tipo di percorso". A "Verissimo" Sabrina Soussi, una delle protagoniste più seguite e discusse dell'ultima edizione di "Temptation Island", parla così dell'ex fidanzato, oggi tronista nel dating show di Maria De Filippi.
Proprio perché pensa che lui non sia pronto, Sabrina dice di non provare gelosia nel vederlo al centro dello studio, circondato dalle corteggiatrici. Allo stesso tempo, però, lascia aperta l'ipotesi che un sentimento nei suoi confronti non si sia ancora spento del tutto.
Il percorso di Giovanni, del resto, non le è indifferente. "A tratti lo sto seguendo", ammette. E da quello che vede, non nota grandi cambiamenti rispetto al ragazzo che conosceva: "Lo vedo sempre uguale, sempre ragazzino".
Le emozioni, però, non sono del tutto passate: racconta, infatti, di aver pianto per lui ascoltando una canzone in particolare. "Ci sono alcuni momenti in cui penso a quando siamo stati bene insieme", confida.
Non c'è rancore nelle sue parole, ma l'augurio - più o meno sincero, a seconda dei punti di vista - che lui trovi la persona giusta. E un affetto che, assicura, da parte sua non verrà meno: "Gli voglio bene e gliene vorrò sempre".