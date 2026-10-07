"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso arriva con il carretto delle brioche: "Lory te ne posso offrire una?"

Nella puntata di mercoledì 7 ottobre di "Uomini e Donne", Giovanni Grazioso si presenta al pubblico di Canale 5 come nuovo tronista e fa il suo ingresso in studio con il carretto delle brioche. Dopo aver offerto dolci a Tina Cipollari e ad Alessandra Mussolini, Giovanni scherza con Lory, l'ex tentatore di "Temptation Island": "Te ne posso offrire una? Mi hai fatto innervosire un po' troppo ma te la voglio offrire lo stesso". Poi i due si danno la mano.
Dopo il divertente siparietto, Giovanni abbraccia Maria De Filippi e le chiede se può leggere una lettera che ha scritto per lei: "So benissimo che questa lettera è l'ennesima che stai per sentire ma ci tenevo davvero tanto a dirti grazie per la possibilità che mi hai dato di partecipare a un tuo programma dove ho potuto mettere in gioco la mia relazione. Quel percorso mi ha dato il coraggio di prendere una decisione che nella vita reale non riuscivo a prendere, una decisione che mi ha fatto soffrire davvero tanto ma che mi ha fatto rinascere. Prima di sedermi sul trono voglio dirti che per me è un onore immenso, essere al tuo fianco è un privilegio e io te ne sono grato".
Poi aggiunge: "Mia nonna è venuta a mancare il 15 aprile 2021 e io il 15 aprile 2026 ero con te. Le ti adorava, nei nostri ricordi più belli ci sei anche tu Maria. Credo nell'amore costruito in questo programma e ne vorrei uno simile. Ti prometto la mia umiltà, la mia sincerità e il mio affetto verso ognuno di voi" conclude commosso Giovanni.