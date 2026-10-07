"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso arriva con il carretto delle brioche: "Lory te ne posso offrire una?"

Dopo il divertente siparietto, Giovanni abbraccia Maria De Filippi e le chiede se può leggere una lettera che ha scritto per lei: "So benissimo che questa lettera è l'ennesima che stai per sentire ma ci tenevo davvero tanto a dirti grazie per la possibilità che mi hai dato di partecipare a un tuo programma dove ho potuto mettere in gioco la mia relazione. Quel percorso mi ha dato il coraggio di prendere una decisione che nella vita reale non riuscivo a prendere, una decisione che mi ha fatto soffrire davvero tanto ma che mi ha fatto rinascere. Prima di sedermi sul trono voglio dirti che per me è un onore immenso, essere al tuo fianco è un privilegio e io te ne sono grato".