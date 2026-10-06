"Uomini e Donne", Giorgia non si fida dell'ex tentatore Lory: "Mi sembra troppo preso"

La puntata di "Uomini e Donne" di martedì 6 ottobre mostra la seconda esterna tra la tronista Giorgia e il corteggiatore Lory, uno dei tentatori più chiacchierati dell'ultima edizione di "Temptation Island", dove aveva fatto discutere per l'intesa con Sabrina Soussi.
L'uscita è andata bene e la ragazza dice di percepirlo sincero, eppure non riesce a fidarsi del tutto. A insospettirla è proprio la rapidità con cui lui si è mostrato coinvolto: dopo appena due incontri le sembra fin troppo preso, e un entusiasmo così immediato, invece di rassicurarla, le fa venire qualche dubbio.
Il corteggiatore non arretra e conferma il proprio interesse. Racconta di aver sentito un'attrazione per lei fin dal primo momento e aggiunge che, se all'appuntamento al buio si fosse trovato davanti una ragazza che non gli piaceva, non sarebbe rimasto in studio.
Le sue parole, però, non bastano a convincerla. A complicare le cose interviene Gianni Sperti, che fa notare come Lory sia seguito da un'agenzia: secondo l'opinionista potrebbe essere attratto più dalla visibilità del programma che dalla tronista. Lui respinge l'accusa ancora una volta, ma il sospetto resta.
Così la conoscenza va avanti, ma su basi fragili. Da un lato c'è un'intesa che in esterna sembra funzionare, dall'altro la paura che dietro tanta sicurezza ci siano altri interessi. Toccherà a Lory dimostrare, nelle prossime puntate, che il suo interesse è davvero per Giorgia e non per le telecamere.