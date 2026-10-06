"Uomini e Donne", Giorgia non si fida dell'ex tentatore Lory: "Mi sembra troppo preso"

L'uscita è andata bene e la ragazza dice di percepirlo sincero, eppure non riesce a fidarsi del tutto. A insospettirla è proprio la rapidità con cui lui si è mostrato coinvolto: dopo appena due incontri le sembra fin troppo preso, e un entusiasmo così immediato, invece di rassicurarla, le fa venire qualche dubbio.