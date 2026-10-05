"Uomini e Donne", Giacomo a Martina: "Non sei Belen"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 5 ottobre, Giacomo Vacalebre risponde a Martina dopo l'esterna in cui la corteggiatrice si è posta in maniera molto diretta e sincera nei suoi confronti: "Non so se ci sei o ci fai, e se devo essere onesta non sei a livello estetico il mio prototipo. Detto questo se sei una persona che a livello mentale mi arriva, questo problema non si pone più".
In studio nel rivedere l'esterna il tronista commenta: "L'uscita in se mi è piaciuta, forse un po' pesante ma quello che non capisco è perché Martina è qui se esteticamente non sono il suo prototipo e caratterialmente non le piaccio - dice rivolgendosi alla corteggiatrice - Voglio dire, non è che tu sia Belen e neanche io Brad Pitt però ecco in trent'anni non mi era mai capitata una cosa del genere".
"Forse è proprio questo il problema - risponde Martina - Io lo scontro l'ho cercato, l'ho voluto per capire se effettivamente io e te possiamo essere compatibili. Lo devo capire anche in base alle tue risposte". E alla domanda di Maria De Filippi se Martina resta o meno, Giacomo conclude: "Per ora la tengo. Caratterialmente mi è piaciuta però devo capire".