"Uomini e Donne", Giacomo a Martina: "Non sei Belen"

In studio nel rivedere l'esterna il tronista commenta: "L'uscita in se mi è piaciuta, forse un po' pesante ma quello che non capisco è perché Martina è qui se esteticamente non sono il suo prototipo e caratterialmente non le piaccio - dice rivolgendosi alla corteggiatrice - Voglio dire, non è che tu sia Belen e neanche io Brad Pitt però ecco in trent'anni non mi era mai capitata una cosa del genere".