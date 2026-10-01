"Uomini e Donne", Giacomo esce con Jessica e chiude prima l'esterna: "Ho capito che mi piaceva e sono andato via"

Nella puntata di giovedì 1 ottobre di "Uomini e Donne" il tronista Giacomo Vacalebre commenta l'uscita con Jessica interrotta in anticipo per sua volontà: "È andata bene. Non sembrava perché ero emozionato e anche un po' teso ma in realtà ho capito che mi piaceva e sono andato via" dice.