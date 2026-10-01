"Uomini e Donne", Giacomo esce con Jessica e chiude prima l'esterna: "Ho capito che mi piaceva e sono andato via"

Nella puntata di giovedì 1 ottobre di "Uomini e Donne" il tronista Giacomo Vacalebre commenta l'uscita con Jessica interrotta in anticipo per sua volontà: "È andata bene. Non sembrava perché ero emozionato e anche un po' teso ma in realtà ho capito che mi piaceva e sono andato via" dice.
"Pensa se non gli fossi piaciuta, e comunque mi ha anticipato di una battuta" specifica Jessica a Maria De Filippi. Il tronista prova a quel punto a giustificarsi: "Sono una persona che non si lascia molto andare al primo incontro, faccio poche domande, quelle necessarie a capire se una donna mi può interessare o meno. Chiudere prima l'esterna non vuol dire che non mi interessi o che io non sia stato bene, assolutamente".
"Per essere la prima esterna ho avuto sensazioni positive anche se ero un po' io quella che reggeva il banco. Va bene essere indifferenti però almeno in esterna cerca un po' più di aprirti, ti ho passato un po' di assist ma non mi hai fatto neanche una domanda. Mi dispiace perché mi voglio far conoscere e non voglio far perdere tempo né a me né a te" conclude Jessica.
Dopo il confronto con Jessica il tronista decide di eliminare cinque ragazze che hanno partecipato all'appuntamento al buio: "Non mi piace perdere tempo e non voglio far perdere tempo a loro" dice motivando la sua decisione.