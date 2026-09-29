"Uomini e Donne", Gemma e il primo bacio con Fabio: "Mi intimidisce"

La puntata del 29 settembre di "Uomini e Donne" si è aperta con l'esterna tra Gemma Galgani e il cavaliere Fabio. Circondati dall'atmosfera romantica dei tetti di Roma, i due raccontano di aver approfondito la loro conoscenza e di aver concluso l'appuntamento con baci in strada. "Sembra che ci conosciamo da tanto tempo", confida l'uomo che in precedenza aveva contattato la redazione proprio per incontrare la dama.
La rivelazione di Fabio in centro studio spiazza i presenti, a partire da Gianni Sperti che ammette di non ricordare più da quanto tempo un uomo "non usava queste parole" per corteggiare Gemma. "Non ero più abituata, sentirmi così desiderata da parte sua mi mette quasi in difficoltà perché mi fa sentire un pò intimidita", afferma la dama che ammette di trovarsi in una situazione "insolita" rispetto alle frequentazioni vissute in passato.
Fabio racconta di voler "premere sull'acceleratore" perché sente di essere mosso da un reale interesse fisico e mentale verso Gemma. "Siamo sicuri che gli piaci, ma a te lui piace davvero?", domanda diretto Gianni non convinto del coinvolgimento. "Quando le piace davvero un uomo è molto più espansiva", rincara. Alessandra Mussolini è sulla stessa linea: "Ti vedo un pò frenata, ne vuoi provare un altro?", dice con la sua consueta ironia. Tina Cipollari non usa mezzi termini: "Mi spiace, non le piaci", dice rivolgendosi a Fabio. A quel punto Gemma ammette di voler procedere con cautela. "Devo capire i sentimenti che provo, è anche una questione di rispetto per tutelare entrambi", afferma la dama.