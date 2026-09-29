"Uomini e Donne", Gemma e il primo bacio con Fabio: "Mi intimidisce"

Fabio racconta di voler "premere sull'acceleratore" perché sente di essere mosso da un reale interesse fisico e mentale verso Gemma. "Siamo sicuri che gli piaci, ma a te lui piace davvero?", domanda diretto Gianni non convinto del coinvolgimento. "Quando le piace davvero un uomo è molto più espansiva", rincara. Alessandra Mussolini è sulla stessa linea: "Ti vedo un pò frenata, ne vuoi provare un altro?", dice con la sua consueta ironia. Tina Cipollari non usa mezzi termini: "Mi spiace, non le piaci", dice rivolgendosi a Fabio. A quel punto Gemma ammette di voler procedere con cautela. "Devo capire i sentimenti che provo, è anche una questione di rispetto per tutelare entrambi", afferma la dama.