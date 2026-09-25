"Uomini e Donne", Cinzia e Marco tornano come coppia e ipotizzano "un'unione burocratica"

La puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 25 settembre si apre con un ritorno che pochi avrebbero pronosticato: Cinzia Paolini e Marco Troiani siedono di nuovo al centro dello studio e, contro ogni previsione, lo fanno ancora da coppia. L'estate l'hanno trascorsa insieme, e sulla dama l'effetto si vede: appare ringiovanita, visibilmente serena. Nel corso della chiacchierata arriva anche la confessione di un regalo che vale più di una dichiarazione — una fede consegnata al cavaliere per dare peso al legame.