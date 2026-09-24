L'esterna

"Uomini e Donne", Giorgia esce con Lory: "Mi ha fatto una bella impressione"

La nuova tronista commenta l'esterna con l'ex corteggiatore di "Temptation Island": "Ha smontato il mio pensiero iniziale"

24 Set 2026 - 16:46
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Nella puntata di giovedì 24 settembre di "Uomini e Donne", la nuova tronista Giorgia Angeloni racconta l'uscita con Lory, il single che nell'ultima edizione di "Temptation Island" aveva catturato l'interesse di Sabrina Soussi. "È stata una bella condivisione e quell'abbraccio che vi è partito spontaneo ci è arrivato a tutti. Mi è piaciuto come vi siete parlati e relazionati con il sorriso e semplicità, c'è feeling secondo me" ha commentato l'opinionista Gianni Sperti dopo aver visto l'esterna.

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"Inizialmente, glie l'ho anche detto, ho avuto un'impressione non tanto buona proprio per la sua partecipazione come single a "Temptation Island". Poi abbiamo parlato e quando gli ho dato le mie motivazioni mi è piaciuto molto il modo in cui mi ha risposto. Mi ha fatto una bella impressione e poi l'ha confermata. Io sono un po' puntigliosa", spiega Giorgia a Maria De Filippi. "Mi è piaciuto anche il fatto che ha voluto vedere Mia - prosegue la tronista parlando dell'incontro dove ha portato con sé anche il suo cane - Senza essere troppo invadente ha cercato comunque di vedere qualcosa di mio, e il mio cane per me è tanto. Mi ha fatto davvero piacere".

"Abbiamo tanto in comune e durante l'uscita ci siamo sempre parlati, guardati, non l'ho mai visto girarsi a cercare le telecamere. Ho voluto anche notare come si comportava in quella circostanza e siamo sempre stati molto attaccati" aggiunge. "Anch'io ho avuto delle impressioni molto belle anche se in realtà non ero partito così. Ero partito che dovevo conoscere una persona e il resto è stato inaspettato. Le prime volte non sono neanche troppo fisico, invece con Giorgia mi sono sentito di abbracciarla e avere un contatto perché sentivo una chimica in più" conclude Lory.

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