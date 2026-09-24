"Uomini e Donne", Giorgia esce con Lory: "Mi ha fatto una bella impressione"

"Inizialmente, glie l'ho anche detto, ho avuto un'impressione non tanto buona proprio per la sua partecipazione come single a "Temptation Island". Poi abbiamo parlato e quando gli ho dato le mie motivazioni mi è piaciuto molto il modo in cui mi ha risposto. Mi ha fatto una bella impressione e poi l'ha confermata. Io sono un po' puntigliosa", spiega Giorgia a Maria De Filippi. "Mi è piaciuto anche il fatto che ha voluto vedere Mia - prosegue la tronista parlando dell'incontro dove ha portato con sé anche il suo cane - Senza essere troppo invadente ha cercato comunque di vedere qualcosa di mio, e il mio cane per me è tanto. Mi ha fatto davvero piacere".