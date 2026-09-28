"Uomini e Donne", Agnese riporta l’anello di fidanzamento: "Con Roberto è finita"

Allargando lo sguardo all'intera relazione, l'ex protagonista del trono over individua un confine netto tra il prima e il dopo: "Siamo stati in idillio per alcuni mesi poi abbiamo iniziato un po' a vacillare prima dell'estate…". Da quel momento qualcosa si è incrinato in modo irreversibile, almeno stando alla sua idea di rapporto: "Per me amore è tutt'altro, è darsi e concedersi all'altro e invece ci sono state cose imperdonabili".