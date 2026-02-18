"Uomini e Donne", Roberto fa la proposta di matrimonio ad Agnese: "Il mio amore per te cresce ogni giorno"

"Voi mi state chiedendo se voglio uscire con lei? Tutta la vita", aveva dichiarato, spiegando di aver atteso il momento giusto per offrirle un’uscita 'da principessa', come riteneva meritasse. "Se lei ha bisogno di sentimenti da parte mia per uscire da qua, ci sono tutti", aveva aggiunto, lasciando intuire quanto fosse già molto preso da lei.