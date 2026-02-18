"Uomini e Donne", Roberto fa la proposta di matrimonio ad Agnese: "Il mio amore per te cresce ogni giorno"
Il cavaliere sorprende la dama, a un paio di mesi dall’uscita in coppia dal dating show
© Da video
Nella puntata di mercoledì 18 febbraio di "Uomini e Donne" torna in studio una delle coppie più amate di questa stagione: Agnese e Roberto. I due rientrano nel programma per aggiornare il pubblico sulla loro storia, ma ciò che accade sorprende tutti. A poco più di due mesi e mezzo dal loro fidanzamento, infatti, il cavaliere decide di fare alla compagna una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.
Già l'ultima volta che era stato in studio, sollecitato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, Roberto aveva espresso senza esitazioni il suo forte coinvolgimento per Agnese, arrivando a chiederle di lasciare insieme la trasmissione.
"Voi mi state chiedendo se voglio uscire con lei? Tutta la vita", aveva dichiarato, spiegando di aver atteso il momento giusto per offrirle un’uscita 'da principessa', come riteneva meritasse. "Se lei ha bisogno di sentimenti da parte mia per uscire da qua, ci sono tutti", aveva aggiunto, lasciando intuire quanto fosse già molto preso da lei.
Ora, a distanza di qualche settimana, quei sentimenti non solo non si sono affievoliti, ma si sono rafforzati al punto da spingerlo a un passo ancora più grande. Proprio per questo, Roberto decide - al centro dello studio, con la voce carica di emozione - di leggere una lettera che è una vera e propria dichiarazione: "Agnese, il mio amore per te cresce ogni giorno. Mi rende una persona migliore, mi fa sentire nel posto giusto e mi fa desiderare un futuro insieme".
Poi, dopo un attimo di silenzio, l’uomo si inginocchia davanti alla dolce metà e continua: "Per questo, oggi, non voglio solo dirti quel che provo, ma voglio chiederti una cosa". A quel punto, tira fuori l’anello e le chiede di diventare sua moglie. La risposta di Agnese non lascia spazio a dubbi: si inginocchia a sua volta, lo bacia e, visibilmente emozionata, pronuncia un sì pieno e convinto.