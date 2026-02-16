a "uomini e donne"

"Uomini e Donne", Rosanna chiude con Alessio dopo aver scoperto che ha avuto momenti d’intimità anche con un'altra donna

A centro studio la dama viene a sapere che il cavaliere ha avuto un coinvolgimento anche con Debora

16 Feb 2026 - 16:35
© Da video

© Da video

Nella puntata di lunedì 16 febbraio di "Uomini e Donne" va in scena un confronto piuttosto teso tra Alessio Pili Stella e le due dame con cui stava portando avanti una conoscenza, Debora e Rosanna. La situazione esplode quando entrambe scoprono che il cavaliere ha avuto momenti di intimità con ciascuna di loro a pochissima distanza l’una dall’altra, scatenando un acceso dibattito al centro dello studio.

videovideo

Alessio appare visibilmente in difficoltà mentre prova a spiegare la sua posizione. Ammette di essersi lasciato trasportare dalla passione con Debora, con cui il legame – racconta – è più sul piano fisico. Con Rosanna, invece, sostiene di aver instaurato un rapporto più profondo e ragionato, anche se ancora agli inizi.

"Ho probabilmente peccato nel non mantenere un certo tipo di distanza. Non ho pensato, mi sono lasciato trasportare", riconosce l'uomo, pur continuando a giustificarsi. Il fatto che si sia comportato allo stesso modo con entrambe, però, porta le due donne a riconsiderare la frequentazione.

Leggi anche

"Uomini e Donne", Gemma chiede scusa a Mauro: "Non ho nulla contro di te"

"Uomini e Donne", Gemma in lacrime contro le compagne di parterre: "Mi hanno colpita nel momento in cui ero più debole"

Debora, pur dichiarando di provare un interesse sincero, decide di rallentare e di procedere con molta cautela. D’ora in poi, dice, preferirà limitarsi a qualche bacio, senza andare oltre.

Rosanna, invece, reagisce in modo molto più netto. Si sente tradita e profondamente delusa, soprattutto perché si era esposta parecchio nei confronti del cavaliere e si sarebbe aspettata maggiore trasparenza. "Avrebbe dovuto dirmelo", afferma con amarezza. Per lei la misura è colma: chiude la conoscenza e si chiama fuori, convinta che non ci siano più i presupposti per continuare.

uomini e donne