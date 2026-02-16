"Uomini e Donne", Rosanna chiude con Alessio dopo aver scoperto che ha avuto momenti d’intimità anche con un'altra donna
A centro studio la dama viene a sapere che il cavaliere ha avuto un coinvolgimento anche con Debora
Nella puntata di lunedì 16 febbraio di "Uomini e Donne" va in scena un confronto piuttosto teso tra Alessio Pili Stella e le due dame con cui stava portando avanti una conoscenza, Debora e Rosanna. La situazione esplode quando entrambe scoprono che il cavaliere ha avuto momenti di intimità con ciascuna di loro a pochissima distanza l’una dall’altra, scatenando un acceso dibattito al centro dello studio.
Alessio appare visibilmente in difficoltà mentre prova a spiegare la sua posizione. Ammette di essersi lasciato trasportare dalla passione con Debora, con cui il legame – racconta – è più sul piano fisico. Con Rosanna, invece, sostiene di aver instaurato un rapporto più profondo e ragionato, anche se ancora agli inizi.
"Ho probabilmente peccato nel non mantenere un certo tipo di distanza. Non ho pensato, mi sono lasciato trasportare", riconosce l'uomo, pur continuando a giustificarsi. Il fatto che si sia comportato allo stesso modo con entrambe, però, porta le due donne a riconsiderare la frequentazione.
Debora, pur dichiarando di provare un interesse sincero, decide di rallentare e di procedere con molta cautela. D’ora in poi, dice, preferirà limitarsi a qualche bacio, senza andare oltre.
Rosanna, invece, reagisce in modo molto più netto. Si sente tradita e profondamente delusa, soprattutto perché si era esposta parecchio nei confronti del cavaliere e si sarebbe aspettata maggiore trasparenza. "Avrebbe dovuto dirmelo", afferma con amarezza. Per lei la misura è colma: chiude la conoscenza e si chiama fuori, convinta che non ci siano più i presupposti per continuare.