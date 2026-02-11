"Uomini e Donne", Gemma in lacrime contro le compagne di parterre: "Mi hanno colpita nel momento in cui ero più debole"
La storica dama del Trono Over reagisce in maniera molto forte alle accuse di scarsa sincerità
© Da video
La puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 11 febbraio ruota attorno alla crisi di Gemma Galgani, profondamente colpita dalle parole di Tinì Cansino. L’opinionista l’ha accusata di essere falsa e, a ferirla ancora di più, è stato il fatto che diverse dame del parterre – in particolare Barbara De Santi – abbiano condiviso quel giudizio.
Visibilmente agitata, Gemma si sposta al centro dello studio per confrontarsi con Maria De Filippi. "Tinì non parla mai di nessuno, e invece parla di me, che qui dentro ho portato sentimenti veri", afferma la 76enne, spiegando di non accettare il modo in cui le critiche le sono state rivolte. "Non sono arrivata alla mia età per farmi trattare in questo modo".
Poco dopo, con le mani che tremano mentre beve un bicchiere d’acqua, la dama lascia lo studio in preda a una crisi e si rifugia dietro le quinte. Quando le telecamere la raggiungono nel backstage, è ancora in lacrime e si scaglia contro le altre partecipanti, accusandole di averla attaccata senza alcuna considerazione per il suo stato d’animo.
La donna lamenta di non aver ricevuto solidarietà da nessuna delle sue compagne di percorso e, nonostante l’invito della conduttrice a rientrare, sceglie di restare ancora per un po' dietro le quinte. "Non c’è possibilità di appello per nessuna di loro. Mi hanno colpita nel momento più fragile della mia vita", dice con amarezza. "Come vi siete permesse? E voi sareste quelle della solidarietà femminile…".