"Uomini e Donne", Gemma piange ancora per Mario: "È una delusione, non so più cosa fare"
A centro studio la dama accusa nuovamente il cavaliere di essere ambiguo nei suoi confronti
© Da video
La puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 9 febbraio si apre nuovamente con Gemma Galgani al centro dell’attenzione, profondamente provata dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Mario Lenti.
Si parte da un filmato registrato poco prima, in cui la dama appare inconsolabile, in lacrime, mentre si sfoga contro chi, nelle ultime settimane, ha insinuato che non sia più lucida o che stia esagerando con le emozioni. "Evidentemente non vado più bene, se avere dei sentimenti ora significa essere fuori di testa", dice con amarezza.
Gemma racconta poi di aver vissuto un compleanno particolarmente triste: sperava di trascorrerlo con Mario, immaginando un gesto o un’attenzione da parte sua. Invece si è ritrovata da sola, a spegnere le candeline in una stanza d’albergo. "È una delusione, non so più cosa fare", confessa, ancora scossa.
Anche una volta in studio, la dama si presenta visibilmente ferita e allo stesso tempo arrabbiata. Accusa Mario di essere ancora una volta ambiguo e di non avere il coraggio di assumersi la responsabilità delle sue parole.
"Quando sei stato ospite a Verissimo, hai parlato di porte aperte e semiaperte. Io mi sono appellata a quelle parole", gli sottolinea. "Qui, invece, hai chiuso il portone".