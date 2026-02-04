"Uomini e Donne", Rosanna sbrocca contro Alessio: "Non voglio più parlare con te"
Accusata di essere esagerata, la dama prima abbandona lo studio e poi piange per il cavaliere
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 4 febbraio, il clima si accende subito per via di un acceso confronto tra Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino.
Tutto nasce dal seguito della puntata precedente: Rosanna, infatti, non ha affatto apprezzato che Alessio continuasse a tirare in mezzo Giuseppe Molonia, ricordando più volte la loro relazione passata. Il cavaliere aveva promesso che avrebbe contattato l’amico per chiarire alcuni aspetti, ma poi è sparito senza dare spiegazioni. La dama, sentendosi poco considerata, ha reagito rifiutando il numero di telefono che lui le aveva lasciato, gesto che ha contribuito a irrigidire ulteriormente la situazione.
In studio Maria De Filippi prova a riportare la calma, cercando di tradurre le emozioni di Rosanna e facendo notare ad Alessio che l’interesse della donna è evidente. Nonostante l’intervento della conduttrice, però, i due non riescono a trovare un terreno comune su cui ripartire. La tensione cresce fino al punto in cui Rosanna, esasperata, lascia lo studio lanciando il cartellino verso Alessio, mentre lui continua a ribadire di non comprendere il motivo di un coinvolgimento così forte, dato che – a suo dire – non si conoscono ancora davvero.
Dopo qualche minuto, Rosanna rientra con gli occhi lucidi, segno che la discussione l’ha profondamente toccata. Il confronto riprende, ma il dialogo resta complicato: Alessio si dice infastidito da atteggiamenti che percepisce come eccessivi, quasi fossero già una coppia, mentre lei si sente fraintesa e non compresa nelle sue intenzioni.
Alla fine, di fronte all’impossibilità di chiarire, entrambi concordano – seppur con evidente amarezza – di mettere la conoscenza in stand-by, in attesa di capire se ci siano davvero i presupposti per proseguire.