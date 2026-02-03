"Uomini e Donne", Sara: "La conoscenza di Jakub e Marco mi ha stancato"
La tronista, dopo l'allontanamento di Jakub, parla a cuore aperto
© Da video
Dopo il chiarimento in esterna a Verona con Jakub Bakkour, Sara Gaudenzi torna in studio a "Uomini e Donne" ma il corteggiatore non la segue. "Non c'è e non ha mai richiamato per tornare" le dice Maria De Filippi.
"Penso che parlarne ora vorrebbe dire dargli ancora spazio e non voglio farlo. Quello che voglio dire è come mi sono sentita nelle ultime settimane. Fare la conoscenza di Jakub e Marco mi ha stancato, li trovo due persone estenuanti, Marco emotivamente e Jakub mentalmente. Con Marco è stato tutto un io, io, io. Mi dispiace per le fanpage" ha poi detto con ironia la tronista.
"Per quanto riguarda Jakub mi ha spento ogni tipo di emozione, ha fatto un dramma, una tragedia per una discussione? Io non gli credo, forse si aspettava una proposta di trono o forse ha un'altra. Questo non lo so e non mi interessa neanche più saperlo. Detto questo io da sola sto benissimo ma ho una voglia matta di conoscere una persona proprio per condividere quella che è la mia vita, voglio conoscere persone che hanno la mia stessa voglia di vivere, gente allegra Dio l'aiuta" ha concluso Sara.