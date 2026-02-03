"Uomini e Donne", Sara: "La conoscenza di Jakub e Marco mi ha stancato"

"Per quanto riguarda Jakub mi ha spento ogni tipo di emozione, ha fatto un dramma, una tragedia per una discussione? Io non gli credo, forse si aspettava una proposta di trono o forse ha un'altra. Questo non lo so e non mi interessa neanche più saperlo. Detto questo io da sola sto benissimo ma ho una voglia matta di conoscere una persona proprio per condividere quella che è la mia vita, voglio conoscere persone che hanno la mia stessa voglia di vivere, gente allegra Dio l'aiuta" ha concluso Sara.