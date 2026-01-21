"Uomini e Donne", Sara elimina Jakub: "Non ha capito niente di me"

Dopo tre settimane in cui non si sono visti, il corteggiatore solleva dei dubbi sul fatto che lei possa far parte della sua quotidianità
"Non ha capito nulla di me". È con questa convinzione che, nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 21 gennaio, Sara Gaudenzi decide di interrompere il percorso con Jakub Bakkour, arrivando alla scelta di eliminarlo dal programma.
La rottura matura dopo un’esterna che segna un punto di non ritorno. Dopo tre settimane di pausa, i due tornano a confrontarsi, ma il clima appare subito distante: il corteggiatore esprime più volte perplessità sulla conoscenza in corso, mettendo in discussione alcuni atteggiamenti assunti dalla tronista nelle ultime settimane e arrivando a dubitare che lei possa davvero trovare spazio nella sua vita quotidiana.
In studio, il ragazzo conferma le stesse riserve. Inoltre, sollecitato da Maria De Filippi, ammette apertamente che, se si trovasse ora di fronte a una scelta definitiva, non sarebbe pronto a dire di sì. Una presa di posizione che colpisce profondamente Gaudenzi e che contribuisce a far maturare la decisione.
"Se una ragazza non ti piace, è normale che i ragionamenti vengano prima. Se, invece, davanti hai qualcuno che ti piace, ovviamente prevalgono le emozioni", sottolinea la tronista, prima di salutare il corteggiatore. "Non sei riflessivo, sei cervellotico".