"Uomini e Donne", Nicole è la scelta di Flavio

Dopo più di quattro mesi, il tronista arriva alla conclusione del proprio percorso all'interno del dating show
© Da video
Dopo la non scelta di Martina Cardamone, Flavio Ubirti, oltre quattro mesi di percorso televisivo, arriva alla conclusione del suo trono a "Uomini e Donne" e nella giornata di martedì 20 gennaio sceglie Nicole Belloni.
"Quando sei arrivata qua quello che ho notato è stata una bella ragazza e basta. Poi c'è stato un momento che ho visto davanti a me una Nicole diversa ed hai ribaltato un po' tutto. Avevo in mente che con te ci fossero le condizioni per stare insieme fuori da qui ma c'era un problema, non mi arrivavi…" dice il tronista.
"Ho continuato a volerti conoscere e il tempo mi ha dato ragione. Sono arrivato ad annunciare la scelta perché tu mi eri arrivata e mi sono sentito pronto all'ultimo step. Sei una persona con cui parlare di tutto, ridere e scherzare ma anche molto matura. Ho letto la lettera che mi hai scritto prima della scelta e quello che potremmo essere fuori da qui io voglio vivermelo" dice alzandosi in piedi per abbracciare e baciare Nicole. "Quanto mi hai fatto penare. Ero convinta di essere lasciata. Mia nonna mi ha portato fortuna" dice lei tra un pianto e un sorriso. Il tronista poi abbraccia Maria De Filippi, saluta la sua famiglia ed esce dallo studio di Canale 5 mano nella mano con Nicole Belloni.