"Uomini e Donne", Nicole è la scelta di Flavio

"Ho continuato a volerti conoscere e il tempo mi ha dato ragione. Sono arrivato ad annunciare la scelta perché tu mi eri arrivata e mi sono sentito pronto all'ultimo step. Sei una persona con cui parlare di tutto, ridere e scherzare ma anche molto matura. Ho letto la lettera che mi hai scritto prima della scelta e quello che potremmo essere fuori da qui io voglio vivermelo" dice alzandosi in piedi per abbracciare e baciare Nicole. "Quanto mi hai fatto penare. Ero convinta di essere lasciata. Mia nonna mi ha portato fortuna" dice lei tra un pianto e un sorriso. Il tronista poi abbraccia Maria De Filippi, saluta la sua famiglia ed esce dallo studio di Canale 5 mano nella mano con Nicole Belloni.