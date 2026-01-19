"Uomini e Donne", Flavio non sceglie Martina: "Caratterialmente non ci prendiamo nella maniera giusta"

"Per l'80% del percorso sono stato convinto che lei fosse la mia scelta", ammette Ubirti a Maria De Filippi, che nota i suoi occhi lucidi e la difficoltà che ha svuto nel parlare con la corteggiatrice. Quindi, in attesa di Belloni, per stemperare la tensione, lo invita a ballare un lento con Gemma Galgani.