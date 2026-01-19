"Uomini e Donne", Flavio non sceglie Martina: "Caratterialmente non ci prendiamo nella maniera giusta"

Dopo più di quattro mesi, il tronista arriva alla conclusione del proprio percorso all'inerno del dating show
Dopo oltre quattro mesi di percorso televisivo, Flavio Ubirti arriva alla conclusione del suo trono a "Uomini e Donne", scegliendo, tra le due corteggiatrici rimaste, Nicole Belloni a discapito di Martina Cardamone.
Prima di arrivare alla decisione finale, nella puntata di lunedì 19 gennaio il tronista affronta il momento più delicato: l’eliminazione di Martina. Davanti alle telecamere, Ubirti spiega le ragioni che lo portano a escludere la possibilità di proseguire la conoscenza lontano dagli studi.
"Con te ho provato emozioni molto forti, ma sento che, dal punto di vista caratteriale, non riusciamo a prenderci nella maniera giusta", afferma, sottolineando come le differenze tra loro rischierebbero di trasformarsi in un ostacolo per entrambi. "Non voglio forzare una situazione che so già ci farebbe soffrire".
Prima di congedarsi, il tronista rivolge alla corteggiatrice un ultimo pensiero: la ringrazia per il cammino condiviso e ne riconosce il valore umano. "Anche in questo momento mi sento di darti un consiglio: non smettere mai di sorridere, perché, quando sorridi, sei bellissima", le dice prima di salutarla, faticando a trattenere le lacrime.
"Per l'80% del percorso sono stato convinto che lei fosse la mia scelta", ammette Ubirti a Maria De Filippi, che nota i suoi occhi lucidi e la difficoltà che ha svuto nel parlare con la corteggiatrice. Quindi, in attesa di Belloni, per stemperare la tensione, lo invita a ballare un lento con Gemma Galgani.