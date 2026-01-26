"Uomini e Donne", Jakub piange per Sara ma non si presenta in puntata
Dopo aver discusso in esterna con la tronista, il corteggiatore decide di confermare l’eliminazione
© Da video
Dopo l'eliminazione della scorsa settimana, nella puntata di lunedì 26 gennaio di "Uomini e Donne", Jakub Bakkour sceglie di non tornare in studio, confermando di fatto la rottura con Sara Gaudenzi.
A segnare definitivamente la distanza è stato il chiarimento avvenuto dopo la registrazione, trasformato rapidamente in uno scontro acceso. Durante il faccia a faccia, il corteggiatore prova a spiegare il proprio stato d’animo: "Non ti ho mai detto che non mi piaci, ma qualcosa si è raffreddato".
Parole che trovano riscontro immediato da parte della tronista, infastidita da ciò che percepisce come un eccesso di analisi: "Continui a studiarmi, ma io non sono qui per essere sezionata. Sono qui perché vorrei innamorarmi"
Bakkour tenta allora di riportare il discorso sul piano della coppia, chiarendo di interrogarsi sulla compatibilità tra loro più che sulla personalità di Gaudenzi. L’atmosfera, però, si irrigidisce ulteriormente quando lei lo accusa apertamente di scarsa sincerità: "Non ti è mai importato davvero, non accetto che tu ribalti la situazione".
Un’accusa che colpisce nel profondo il ragazzo, fino a farlo cedere alle lacrime. "Se le fosse importato qualcosa, non avrebbe avuto questo tipo di comportamento", commenta, visibilmente scosso.