"Uomini e Donne", Maria De Filippi bacchetta Mario Lenti: "Questo programma non si chiama amiche di Mario"

Maria De Filippi aggiunge poi un ulteriore elemento, rivelando che Mario si è scambiato un bacio anche con Magda. La dama entra in studio e viene subito incalzata da Gemma, che sostiene di essere venuta a conoscenza dei fatti attraverso i social e chiede spiegazioni chiare. La donna racconta che l'appuntamento si è svolto a Lecce, città in cui vivono le figlie di entrambi, mentre lui aggiunge che - nonostante il bacio - si è trattato di un incontro in amicizia.