"Uomini e Donne", Maria De Filippi bacchetta Mario Lenti: "Questo programma non si chiama amiche di Mario"
Tra baci incrociati e frequentazioni parallele, il cavaliere finisce al centro delle critiche in studio
© ufficio-stampa-fascino
La puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 22 gennaio si apre con Mario Lenti al centro dello studio, affiancato da Isabella, Cinzia Paolini e Magda. Maria De Filippi introduce il confronto mostrando un filmato riepilogativo, seguito da alcune immagini del dopo puntata: nel video, Mario e Cinzia si scambiano battute complici che lasciano emergere un’intesa evidente.
A interrompere quel clima interviene Gemma Galgani, infastidita dall’atteggiamento dei due. Visibilmente contrariata, la dama commenta senza mezzi termini ("Che spettacolo squallido, fatemi passare che mi fate venire la nausea"), prendendo nettamente le distanze dalla situazione.
Una volta tornati in studio, però, il cavaliere ridimensiona il rapporto con Cinzia, raccontando invece di aver trascorso una serata particolarmente piacevole con Isabella. Tra i due, inizialmente prudenti, la frequentazione ha preso una piega più intensa, fino a culminare in un bacio.
Maria De Filippi aggiunge poi un ulteriore elemento, rivelando che Mario si è scambiato un bacio anche con Magda. La dama entra in studio e viene subito incalzata da Gemma, che sostiene di essere venuta a conoscenza dei fatti attraverso i social e chiede spiegazioni chiare. La donna racconta che l'appuntamento si è svolto a Lecce, città in cui vivono le figlie di entrambi, mentre lui aggiunge che - nonostante il bacio - si è trattato di un incontro in amicizia.
"Mario, con tutto il rispetto, questo programma non si chiama amiche di Mario", commenta la conduttrice. Anche Tina Cipollari interviene, sottolineando quanto sia contraddittorio parlare di semplice amicizia dopo un gesto così esplicito. Nonostante le critiche, Mario conferma di non voler proseguire la conoscenza con Magda, che appare visibilmente amareggiata per l’esito del confronto.