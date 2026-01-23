"Uomini e Donne", Cristiana: "Sono pronta a fare la scelta"
La tronista, dopo le ultime esterne, ha maturato la sua decisione
© Da video
Nello studio di "Uomini e Donne" Cristiana e i suoi corteggiatori, Federico ed Ernesto, fanno il punto della situazione dopo due esterne che per la tronista palermitana "hanno avuto un grande significato", due incontri che hanno scaturito forti emozioni sia per Cristiana che per i suoi due corteggiatori.
"Voglio rimarcare che sono pronto a conoscerti fuori se ci sarà la possibilità. Quello che c'era da capire e scoprire qui personalmente l'ho fatto" ha detto con sicurezza Federico ribadendo con chiarezza i suoi sentimenti a Cristiana. Dopo aver visto in studio anche l'esterna con Ernesto, il corteggiatore napoletano ha sottolineato: "Io sono contentissimo perché noi due siamo belli proprio per questo, litighiamo sempre ma poi c'è sempre un modo per ritrovarsi. Se vedo il bacio con Federico è normale che mi dà fastidio, cerco di resistere, sopportare, però voglio pensare a noi e basta. Non mi va più di litigare, voglio far star bene in primis lei".
"Sono state per me due esterne molto intense - ha poi proseguito Cristiana - e quando sono tornata a casa mi sono sentita pronta di affrontare le giornate prima della scelta". I commenti dei due corteggiatori non sono tardati ad arrivare. "Io ho paura di perderla" ha commentato subito Ernesto mentre Federico sicuro di sé ha aggiunto: "Io non vedo l'ora".