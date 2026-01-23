"Uomini e Donne", Cristiana: "Sono pronta a fare la scelta"

"Voglio rimarcare che sono pronto a conoscerti fuori se ci sarà la possibilità. Quello che c'era da capire e scoprire qui personalmente l'ho fatto" ha detto con sicurezza Federico ribadendo con chiarezza i suoi sentimenti a Cristiana. Dopo aver visto in studio anche l'esterna con Ernesto, il corteggiatore napoletano ha sottolineato: "Io sono contentissimo perché noi due siamo belli proprio per questo, litighiamo sempre ma poi c'è sempre un modo per ritrovarsi. Se vedo il bacio con Federico è normale che mi dà fastidio, cerco di resistere, sopportare, però voglio pensare a noi e basta. Non mi va più di litigare, voglio far star bene in primis lei".