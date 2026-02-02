"Uomini e Donne", Maria De Filippi a Ciro: "Non vorrei più avere il fantasma di Martina durante il trono"
Il tronista rientra in studio ma non è ancora pronto a fare la sua scelta
© Da video
Dopo la confessione di Ciro Solimeno a "Uomini e Donne", il tronista parla con le corteggiatrici e una volta rientrato in studio annuncia di voler restare sul trono anche se non si sente ancora pronto per fare una scelta. "Ci sono delle ragazze che mi piacciono molto e vorrei restare" dice.
Tornato a sedere sul trono Maria De Filippi chiede spiegazioni a Ciro sulla vicenda che vede coinvolta Martina De Ioannon. "Avevamo fatto un patto" dice Ciro alla conduttrice mentre l'opinionista Tina Cipollari si "complimenta" ancora una volta con l'ex tronista per la sua onestà e trasparenza. Poi Maria De Filippi chiede alle corteggiatrici se hanno avuto modo di confrontarsi con Ciro che aggiunge: "Ho deciso di restare ma non sono pronto per una scelta definitiva, vorrei prima parlare con mamma se è possibile. Ho bisogno di una voce amica, poi la mamma è sempre la mamma".
L'ultima parola è della padrona di casa: "Ora però ci dobbiamo fare una promessa noi, questa te la chiedo io per favore, non vorrei più avere il fantasma di Martina durante il trono. Lo dico anche per loro" dice Maria De Filippi indicando le corteggiatrici.