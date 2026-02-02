"Uomini e Donne", Maria De Filippi a Ciro: "Non vorrei più avere il fantasma di Martina durante il trono"

Tornato a sedere sul trono Maria De Filippi chiede spiegazioni a Ciro sulla vicenda che vede coinvolta Martina De Ioannon. "Avevamo fatto un patto" dice Ciro alla conduttrice mentre l'opinionista Tina Cipollari si "complimenta" ancora una volta con l'ex tronista per la sua onestà e trasparenza. Poi Maria De Filippi chiede alle corteggiatrici se hanno avuto modo di confrontarsi con Ciro che aggiunge: "Ho deciso di restare ma non sono pronto per una scelta definitiva, vorrei prima parlare con mamma se è possibile. Ho bisogno di una voce amica, poi la mamma è sempre la mamma".