"Uomini e Donne", Ciro vuole lasciare il trono: "Ho infranto il regolamento, l’anno scorso ho sentito di nascosto Martina"
Prima di prendere una decisione definitiva, il ragazzo - su consiglio di Maria De Filippi - esce a parlare con le sue corteggiatrici
© Da video
Dopo circa un mese dall’inizio del suo percorso sul trono di "Uomini e Donne", nella puntata di giovedì 29 gennaio Ciro Solimeno decide di fare un passo indietro e raccontare un episodio rimasto finora nascosto. Il giovane rivela che, un anno prima, quando partecipava al programma come corteggiatore, aveva violato il regolamento entrando in contatto con l’allora tronista Martina De Ioannon.
Attraverso un videomessaggio, il ragazzo ripercorre quanto accaduto. Spiega di aver notato, durante la loro conoscenza televisiva, un profilo che visualizzava con insistenza le sue storie su Instagram. Da quel dettaglio nasce il sospetto che si trattasse proprio di Martina. Una volta avuta la conferma, le chiede il numero di telefono e tra i due avviene una prima conversazione, seguita da uno scambio di messaggi sporadici. "Lei mi ripeteva che era una cosa sbagliatissima", racconta, aggiungendo che, dopo alcuni giorni, decisero comunque di incontrarsi.
Il racconto prosegue con la confessione di appuntamenti segreti avvenuti durante il periodo in cui lui era ancora corteggiatore. "Ci sono stati dei baci", ammette Solimeno, precisando però che non si sarebbe mai andati oltre. La situazione si interrompe quando, all’interno del programma, emerge il caso di Michele — l’ex tronista allontanato per aver contattato le corteggiatrici tramite un profilo falso — episodio che spinge entrambi a chiudere ogni contatto.
Rientrato in studio, il tronista appare visibilmente provato e manifesta l’intenzione di abbandonare il trono. Spiega di sentirsi responsabile per aver tradito la fiducia della redazione e di non riuscire più a vivere l’esperienza con la stessa serenità.
"Mi dispiace, con sincerità. Ti ribadisco, però, che non hai commesso un reato", commenta Maria De Filippi, proponendogli - prima di prendere qualsiasi decisione definitiva - di uscire un attimo dallo studio e di parlare con le sue corteggiatrici.