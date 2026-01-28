"Uomini e Donne", Maria De Filippi apre gli occhi a Gemma: "Mario non ti vuole"
La conduttrice consiglia alla dama di concentrarsi sul suo nuovo corteggiatore, che sembra realmente interessato a lei
© Da video
Nella puntata di mercoledì 28 gennaio di "Uomini e Donne", Maria De Filippi interviene in modo diretto per aiutare Gemma Galgani a fare chiarezza sui suoi sentimenti. La conduttrice non usa mezzi termini e invita la dama a prendere atto della realtà.
"Mario non ti vuole, non ti ha mai voluto", le dice, esortandola a voltare pagina e a dare spazio alla nuova frequentazione con Mauro, che appare sinceramente coinvolto.
Nonostante l’interesse dimostrato dal cavaliere, la donna si è finora mostrata fredda e poco convinta. Il cavaliere, infatti, è arrivato persino a raggiungerla a Torino, ma proprio nel momento in cui l'incontro poteva diventare più intimo, lei ha preferito fare un passo indietro.
Di fronte a questa esitazione, Mauro sceglie comunque un atteggiamento rispettoso e paziente, lasciandole il tempo necessario per riflettere. Un comportamento che non passa inosservato e che viene sottolineato anche dalla conduttrice, colpita dalla sua sensibilità.
"Senti che discorsi fa? Dovresti provare ad accoglierlo un pochettino", le suggerisce De Filippi, invitandola a superare i soliti schemi. "Un uomo intelligente può scuoterti molto più di un uomo fisicato".