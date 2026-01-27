"Uomini e Donne", Ciro: "Alessia? Mi ha colpito di più esteticamente"

Poi il tronista sottolinea: "Sia Elisa che Alessia durante l'esterna mi hanno parlato di Ale e mi hanno fatto notare alcune cose che mi hanno fatto riflettere molto - dice guardando la corteggiatrice - Fin quando la redazione ti chiama e tu dici che non sono il tuo prototipo estetico ma cambi idea venendo qui, per me ci sta. Ma poi quando Maria mi chiede con chi voglio ballare e rispondendo Elisa tu commenti "schifo", per me è eccessivo".