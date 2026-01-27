"Uomini e Donne", Ciro: "Alessia? Mi ha colpito di più esteticamente"
Tra le corteggiatrici in studio sale la tensione e il tronista è costretto a intervenire...
© Da video
Dopo l'esterna con Elisa e Alessia, il tronista Ciro Solimeno confida a Maria De Filippi: "Alessia fino a ora è la ragazza che dal punto di vista estetico mi ha colpito di più. Confermo le sensazioni avute nella prima esterna e anche nella seconda, dove infatti c'è stato un po' più contatto fisico".
Poi il tronista sottolinea: "Sia Elisa che Alessia durante l'esterna mi hanno parlato di Ale e mi hanno fatto notare alcune cose che mi hanno fatto riflettere molto - dice guardando la corteggiatrice - Fin quando la redazione ti chiama e tu dici che non sono il tuo prototipo estetico ma cambi idea venendo qui, per me ci sta. Ma poi quando Maria mi chiede con chi voglio ballare e rispondendo Elisa tu commenti "schifo", per me è eccessivo".
"Perché per me la risposta era scontata, pensavo dicessi di voler ballare con me - risponde a tono la corteggiatrice - pensi a portare in esterna una ragazzina di vent'anni che forse ancora deve prendere la patente, io invece tra qualche mese compio 26 anni. Spero che tu a un certo punto ti decidi su chi vuoi conoscere veramente" dice per poi essere attaccata dalle due corteggiatrici sulla sedia rossa. "Quello che dici lo capisco a metà, ho capito che siete diverse ma voglio conoscere tutte. Stiamo iniziando ora" ha concluso il tronista prima di scegliere di ballare con Alessia.