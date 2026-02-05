"Uomini e Donne", Mario rifiuta di nuovo Gemma: "Non la bacerei"
La dama si ripropone al cavaliere, convinta che a frenarlo siano le possibili critiche da parte degli opinionisti
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 5 febbraio, Gemma Galgani torna a confrontarsi con Mario Lenti, nella speranza di riaprire uno spiraglio nella loro conoscenza.
La dama è, infatti, convinta che il cavaliere non si lasci andare con lei non per mancanza di interesse, ma perché teme i commenti pungenti degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, spesso molto critici nei suoi confronti.
Mario respinge con decisione questa interpretazione, ma la dama continua a non essere convinta. La situazione diventa così tesa che interviene direttamente Maria De Filippi, cercando di fare chiarezza una volta per tutte. La conduttrice pone all'uomo una serie di domande molto dirette, al fine di fugare ogni dubbio: gli chiede se Gemma gli piaccia davvero, se avrebbe piacere a baciarla e se immaginerebbe un coinvolgimento più profondo con lei.
Le risposte del cavaliere, però, sono tutte negative. Mario precisa di provare per Gemma un affetto sincero, ma esclusivamente di tipo amicale, senza alcuna intenzione di andare oltre.
A quel punto, la conduttrice invita la dama a ritrovare il proprio equilibrio interiore, sottolineandole che negli ultimi mesi si è lasciata travolgere da emozioni e aspettative che l’hanno portata a perdere un po’ di serenità.