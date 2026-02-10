"Uomini e Donne", Gemma attacca Mauro: "Mi hai devastata"
La dama accusa nuovamente il cavaliere: "Ho sentito sempre e solo lamentale"
© Da video
A "Uomini e Donne" Gemma Galgani torna al centro dell'attenzione attaccando Mauro: "Sei venuto qui per me e invece mi hai devastata! Dovevi risollevarmi il morale ma da te ho sentito sempre e solo lamentale" dice la dama.
"Ma qui vengono per corteggiarti non per farti da psicologo!" Sbotta l'opinionista Gianni Sperti. Ad attaccare la dama anche Tinì Cansino che alterata accusa Gemma di essere falsa: "A te non frega niente di trovare l'amore". Messa sotto attacco la dama si alza in piedi e rivolgendosi a Maria De Filippi dice: "Se Mario uscisse sarei pronta a seguirlo con la valigia. Ma se pensate che io sia falsa allora Maria io me ne vado".
Dopo aver minacciato di andare via, Gemma viene nuovamente messa in discussione dalle altre dame ormai stanche del suo protagonismo. In particolare Tiziana che, sulla sedia rossa, intenta a raccontare la sua piacevole esterna con Mauro. "Penso che vi stupiremo presto. Siamo semplici, insieme ci divertiamo" dice parlando della sua conoscenza con Mauro e di come tutto stia andando nella direzione giusta. "Per me Tiziana è stato un colpo di fulmine" conclude Mauro confermando quanto detto dalla dama.