"Uomini e Donne", Gemma chiede scusa a Mauro: "Non ho nulla contro di te"
La dama torna su suoi passi e chiede scusa anche a Tiziana ma non risparmia alcune parole per le dame che l'hanno attaccata
© Da video
A inizio puntata di "Uomini e Donne" del 12 febbraio, Gemma Galgani prende parola e chiede scusa a Mauro e Tiziana dopo l'attacco nei confronti della coppia avuto in una precedente puntata. "Gemma ha voluto rivedere tutta la puntata ieri e vuole parlare con loro e anche con le altre" annuncia Maria De Filippi.
"Non sono stata trattata come persona innanzitutto. Io sono questa e non sono finta! Su Tiziana e Mauro voglio dire che mi fa piacere che si siano conosciuti qui all'interno dello studio, sono indubbiamente una bella coppia e due belle persone. Ho pensato solo che sia stata una conoscenza molto rapida... " Dice la dama mentre la conduttrice interrompe chiedendo se sia realmente dispiaciuta dell'accaduto. "Sì l'ho detto, mi è dispiaciuto comunque. Non ho niente contro di loro, certo però per loro è stato un colpo di fulmine. Quando succede a me passo per una poco seria, però se capita a loro va tutto bene" prosegue Gemma ancora un po' polemica.
"Vorrei dire una cosa su Gemma - aggiunge Mauro - Io sono convinto che lei non stia recitando con Mario. L'ho frequentata per un po' di tempo e mi dispiace per la situazione in cui si trova. Preciso che l'incontro con Tiziana è avvenuto dopo ed è stata lei a esprimere la voglia di conoscermi, fortunatamente" conclude il cavaliere stringendo la mano in segno di pace a Gemma.