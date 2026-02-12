"Uomini e Donne", Gemma chiede scusa a Mauro: "Non ho nulla contro di te"

"Non sono stata trattata come persona innanzitutto. Io sono questa e non sono finta! Su Tiziana e Mauro voglio dire che mi fa piacere che si siano conosciuti qui all'interno dello studio, sono indubbiamente una bella coppia e due belle persone. Ho pensato solo che sia stata una conoscenza molto rapida... " Dice la dama mentre la conduttrice interrompe chiedendo se sia realmente dispiaciuta dell'accaduto. "Sì l'ho detto, mi è dispiaciuto comunque. Non ho niente contro di loro, certo però per loro è stato un colpo di fulmine. Quando succede a me passo per una poco seria, però se capita a loro va tutto bene" prosegue Gemma ancora un po' polemica.