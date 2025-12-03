Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Nuova coppia

"Uomini e Donne", Agnese e Roberto escono insieme

Il cavaliere ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme alla dama: "I sentimenti ci sono"

03 Dic 2025 - 16:13
© Da video

© Da video

A "Uomini e Donne" è nata una nuova coppia: è quella formata da Agnese e Roberto. Nonostante i dubbi degli ultimi giorni emersi sul cavaliere, le cose tra i due sembrano essersi sistemate. Nella puntata di mercoledì 3 dicembre, i due si sono ritrovati in studio faccia a faccia. 

Pungolato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno ascoltato le parole al miele del cavaliere. "Tu mi stai chiedendo se voglio uscire con lei? Tutta la vita - ha detto Roberto, rivolgendosi a Sperti -, io ero rimasto fermo perché mi aspettavo che lei volesse un'uscita da principessa perché è quello che merita, anche rispetto al contesto". "Non penso debba essere vestita da principessa, sei tu a doverla fare sentire come una principessa", è stata la risposta dell'opinionista.

Leggi anche

"Uomini e Donne", Agnese risentita con Roberto: "Dovevi difendermi da Federico"

"Uomini e Donne", Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano due anni insieme

"Se lei ha bisogno di sentimenti da parte mia per uscire da qua - ha spiegato l'uomo -, ci sono tutti". Così il cavaliere le ha fatto la domanda che la dama si aspettava: "Andiamo?". Così i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato, prima di lasciare uno studio insieme. 

uomini e donne