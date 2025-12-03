"Uomini e Donne", Agnese e Roberto escono insieme

Il cavaliere ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme alla dama: "I sentimenti ci sono"
© Da video
A "Uomini e Donne" è nata una nuova coppia: è quella formata da Agnese e Roberto. Nonostante i dubbi degli ultimi giorni emersi sul cavaliere, le cose tra i due sembrano essersi sistemate. Nella puntata di mercoledì 3 dicembre, i due si sono ritrovati in studio faccia a faccia.
Pungolato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno ascoltato le parole al miele del cavaliere. "Tu mi stai chiedendo se voglio uscire con lei? Tutta la vita - ha detto Roberto, rivolgendosi a Sperti -, io ero rimasto fermo perché mi aspettavo che lei volesse un'uscita da principessa perché è quello che merita, anche rispetto al contesto". "Non penso debba essere vestita da principessa, sei tu a doverla fare sentire come una principessa", è stata la risposta dell'opinionista.
"Se lei ha bisogno di sentimenti da parte mia per uscire da qua - ha spiegato l'uomo -, ci sono tutti". Così il cavaliere le ha fatto la domanda che la dama si aspettava: "Andiamo?". Così i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato, prima di lasciare uno studio insieme.