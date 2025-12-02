"Uomini e Donne", Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano due anni insieme

Dopo l'intervento di Roberta, Maria De Filippi ha annunciato il regalo che Roberta ha pensato per il compagno. Prima di scartare il pacchettino rosso, però, Alessandro Vicinanza ha letto il bigliettino della sua fidanzata: "È tutto così bello e inaspettato, sei arrivato nel momento in cui avevo smesso di crederci", ha scritto Roberta, rivelandogli che lui è ormai per lei casa. Proprio per questo motivo, nel pacchetto Alessandro ha trovato le chiavi di casa di Roberta, in cui ormai vivono insieme da un po'. Un gesto molto importante di condivisione che ha fatto emozionare Alessandro: "Lei è la mia famiglia - ha detto in lacrime -, casa sua è la mia famiglia. Quando sto a casa con loro (Roberta e suo figlio, ndr), sono la mia famiglia".