"Uomini e Donne", Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano due anni insieme

La storica coppia del trono over torna nello studio di Maria De Filippi per raccontarsi
© Da video
A "Uomini e Donne", nella puntata di martedì 2 dicembre un ritorno importante: è quello della coppia formata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, storici protagonisti del trono over. I due sono ancora insieme e sembrano star vivendo a gonfie vele la loro storia d'amore iniziata proprio nello studio del programma di Maria De Filippi.
A distanza di due anni, Roberta e Alessandro sono più uniti che mai tanto che Di Padua ha voluto festeggiare la loro unione un regalo molto speciale e importante per il suo compagno. Prima di consegnarlo, però, la donna ha raccontato al pubblico e a Maria De Filippi quanto sia migliorato Alessandro: "Il rapporto è cresciuto, oggi è lui un po' più controllore, però va bene - ha spiegato l'ex dama del trono over -, è una gelosia sana che mi piace pure. Stiamo insieme da quasi due anni, contro ogni pronostico", ha raccontato.
Dopo l'intervento di Roberta, Maria De Filippi ha annunciato il regalo che Roberta ha pensato per il compagno. Prima di scartare il pacchettino rosso, però, Alessandro Vicinanza ha letto il bigliettino della sua fidanzata: "È tutto così bello e inaspettato, sei arrivato nel momento in cui avevo smesso di crederci", ha scritto Roberta, rivelandogli che lui è ormai per lei casa. Proprio per questo motivo, nel pacchetto Alessandro ha trovato le chiavi di casa di Roberta, in cui ormai vivono insieme da un po'. Un gesto molto importante di condivisione che ha fatto emozionare Alessandro: "Lei è la mia famiglia - ha detto in lacrime -, casa sua è la mia famiglia. Quando sto a casa con loro (Roberta e suo figlio, ndr), sono la mia famiglia".