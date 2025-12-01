La discussione va avanti con Federico che dice, dopo aver fatto il conto delle persone con cui è uscito durante il programma, di averne baciate poche. "Io sono uscito con dieci ragazze - dice - perché comunque tu puoi uscire con più donne possibili per conoscerle". E poi aggiunge: "Ho dato due bacetti, ma in realtà praticamente ho baciato solo te". Ma qui interviene prontamente Maria De Filippi: "Un conto è se non ti sei mai baciato perché non volevi, un conto è se non voleva loro", osserva. Comunque Roberto vuole ribadire che, in realtà, è dispiaciuto che Agnese si sia sentita lasciata sola e prova a recuperare passando ai complimenti: "Io so che con Agnese sto trovando una donna che prima di tutto mi ha colpito come mamma. È una mamma esemplare. Tant'è che su questo ci siamo legati molto ed è una cosa che mi piace da matti. È la prima volta che mi trovo con una persona che capisce anche le mie esigenze di papà. Perché per me prima di tutto vengono i figli", dice. "Ho trovato un'amica perché posso parlare di qualsiasi cosa e lei è sempre lì ad ascoltarmi".