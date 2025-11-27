"Uomini e Donne", Ciro Solimeno conosce le sue corteggiatrici

Il nuovo tronista archivia la storia con Martina De Ioannon e conosce le ragazze arrivate in studio per lui
© Da video
Ciro Solimeno è pronto a iniziare la sua avventura da tronista a "Uomini e Donne". L'ex compagno di Martina De Ioannon ha conosciuto le corteggiatrici arrivate in studio per lui nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 27 novembre.
Prima di vedere le ragazze, Maria De Filippi ha chiesto a Ciro che sensazione provasse nel sedersi sul trono, lui che nel corso della sua precedente esperienza nel programma era stato corteggiatore. "Da qui è diverso - ha detto -, è un'altra prospettiva sicuramente". Poi il ragazzo ha aggiunto: "Prima che scendano le corteggiatrici, volevo ringraziare Maria per avere una botta di energia e la forza di voltare pagina".
Una volta essersi presentato a tutte le ragazze, il nuovo tronista ha subito commentato positivamente il parterre di corteggiatrici arrivate in studio per lui: "Secondo me è andata bene oggi, il livello è alto, siamo andati bene". Ora Solimeno inizierà il suo percorso, dopo aver chiuso la sua storia con Martina. Il suo nuovo amore sarà seduto tra quelle ragazze? Lo scopriremo nelle prossime puntate.