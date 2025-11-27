Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
In studio

"Uomini e Donne", Ciro Solimeno conosce le sue corteggiatrici

Il nuovo tronista archivia la storia con Martina De Ioannon e conosce le ragazze arrivate in studio per lui

27 Nov 2025 - 16:21
© Da video

© Da video

Ciro Solimeno è pronto a iniziare la sua avventura da tronista a "Uomini e Donne". L'ex compagno di Martina De Ioannon ha conosciuto le corteggiatrici arrivate in studio per lui nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 27 novembre.

Prima di vedere le ragazze, Maria De Filippi ha chiesto a Ciro che sensazione provasse nel sedersi sul trono, lui che nel corso della sua precedente esperienza nel programma era stato corteggiatore. "Da qui è diverso - ha detto -, è un'altra prospettiva sicuramente". Poi il ragazzo ha aggiunto: "Prima che scendano le corteggiatrici, volevo ringraziare Maria per avere una botta di energia e la forza di voltare pagina". 

Leggi anche

"Uomini e Donne", Martina De Ioannon "archivia" Ciro Solimeno e parla di Gianmarco: "Sta nascendo una storia"

Martina De Ioannon su Gianmarco Steri: "Quando l'ho rivisto mi sono sentita come una ragazzina di 15 anni"

Una volta essersi presentato a tutte le ragazze, il nuovo tronista ha subito commentato positivamente il parterre di corteggiatrici arrivate in studio per lui: "Secondo me è andata bene oggi, il livello è alto, siamo andati bene". Ora Solimeno inizierà il suo percorso, dopo aver chiuso la sua storia con Martina. Il suo nuovo amore sarà seduto tra quelle ragazze? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

uomini e donne
ciro