Emanuel Lo: "Mio figlio Samuel è nato in casa, nella sua cameretta"

La famiglia che ne è nata, per lui, è ormai un punto fermo. "Metà della mia vita l'ho passata con Giorgia, è la mia nuova famiglia", afferma, riassumendo più di vent'anni di vita condivisa. Sul fronte delle nozze, il ballerino non nasconde che un passo in quella direzione c'è già stato, anche se non ha avuto seguito formale. "La proposta di matrimonio c'è stata. Gliel'ho chiesto davanti al camino e abbiamo pianto come degli scemi quando ci siamo detti sì", racconta. "Poi non abbiamo fatto nulla e sono passati 16 anni, abbiamo avuto un figlio".