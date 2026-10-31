Evelina Sgarbi sul padre Vittorio: "Declino pesante, ho paura di non poter recuperare il rapporto"

A sostenerla, in questa fase, è soltanto la madre. Anche con gli stessi medici, racconta, il dialogo è difficoltoso: "Ho chiesto di prendermi in considerazione qualora dovessero prendere delle scelte importanti, ma mi hanno risposto che mi avrebbero aggiornato soltanto di persona. Questo conferma il fatto che vengo esclusa e non trovo giusto che mio padre sia in mano a queste persone".