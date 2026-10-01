IL CRITICO D'ARTE

Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma

01 Ott 2026 - 00:40
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Vittorio Sgarbi © ansa

Vittorio Sgarbi © ansa

Vittorio Sgarbi è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. Secondo il sito "ilgraffio.net" l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva.

vittorio sgarbi