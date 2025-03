Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, l'amico Marcello Veneziani: "Ha atteggiamenti distruttivi"

Veneziani ha poi aggiunto: "La depressione è purtroppo un'ottima alleata della malattia. Ma conoscendo Vittorio non escludo affatto un risorgimento personale. Penso che potrebbe riuscire a ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada". Secondo lo scrittore, comunque, Sgarbi dovrebbe "affrontare un passaggio molto importante", e cioè "passare attraverso una sorta di piccola morte lasciandosi alle spalle il Vittorio Uno, dicendogli addio, per aprire il capitolo del Vittorio Due. Dovrà insomma immaginarsi in un'altra prospettiva certamente meno egocentrica e più legata al mondo reale".