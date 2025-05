Argentina, annullato il processo sulla morte di Maradona

In Argentina, i giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires) hanno deciso l'annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre membri dello stesso tribunale. La decisione è stata resa nota dal giudice Maximiliano Savarino, uno dei tre membri del tribunale. Il togato ha spiegato la decisione affermando che "la giudice Julieta Makintach - coinvolta nella realizzazione di un documentario non autorizzato - non è intervenuta in modo imparziale" e che "la sua condotta ha prodotto un danno sia per la parte querelante come per la difesa".