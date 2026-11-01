Delia Duran sul figlio Gabriel: "Ho faticato a rimanere incinta, avevo perso le speranze"

Un bambino arrivato dopo anni di attesa, quando ormai la speranza si stava spegnendo. Delia Duran racconta a "Verissimo" la strada che l'ha portata a Gabriel, nato il 23 marzo 2026 dal legame con l'attore Alex Belli, e lo fa partendo da un desiderio che ha accompagnato tutta la sua vita: "Diventare mamma è sempre stato il mio grande sogno, ma avevo perso le speranze".
Fondamentale, in quel percorso, è stata la fede. "Sono molto credente, volevo che il concepimento fosse naturale", spiega la modella, che non si è affidata alla medicina. "Sono andata a Napoli da Santa Maria Francesca con Guenda Goria, la protettrice della maternità, e le ho chiesto questo miracolo", racconta.
"Dopo un anno è arrivato, sono rimasta incinta", racconta felice. La gioia, tra l'altro, è arrivata dopo un periodo complicato per la coppia, segnato dalla partecipazione di Belli al "Grande Fratello Vip" e dal suo avvicinamento a Soleil Sorge.
Sul quel capitolo Duran non si nasconde. "Lui ha vissuto un'infatuazione all'interno del programma", ammette, ricostruendo le settimane più difficili.
Il rientro alla normalità, infatti, non è stato indolore: "Dopo il reality show ho avuto attacchi di panico. Credevo di averlo perso". Poi, però, la svolta: "Però siamo riusciti a riavvicinarci ed essere più forti di prima".