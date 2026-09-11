Momenti in famiglia

Alex Belli e Delia Duran anticipano il battesimo del figlio Gabriel: ecco il motivo

La cerimonia era inizialmente prevista per il 23 settembre, ma la coppia ha deciso di tenerla alcuni giorni prima in vista di un nuovo impegno

11 Set 2026 - 10:08
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Alex Belli e Delia Duran battezzano Gabriel © Chi

Alex Belli e Delia Duran battezzano Gabriel © Chi

Per il piccolo Gabriel, figlio di Alex Belli e Delia Duran, il battesimo è arrivato prima del previsto. Il rito si è svolto domenica 6 settembre nella Chiesa di San Galdino a Milano, alla presenza dei familiari e di pochi amici. La cerimonia, raccontata da Chi nel numero in edicola attraverso alcune foto in esclusiva, era inizialmente prevista per il 23 settembre, ma la coppia ha deciso di anticiparla in vista di un nuovo impegno televisivo di Belli.

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Perché il battesimo è stato anticipato

 Gabriel è nato lo scorso 23 marzo e avrebbe dovuto ricevere il battesimo il 23 settembre. La data è stata però modificata per lasciare spazio al ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality a cui l'attore aveva già partecipato nel 2021. La cerimonia si è quindi svolta con qualche settimana di anticipo rispetto alla programmazione iniziale, prima che Belli tornasse a essere impegnato con il nuovo appuntamento televisivo.

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Il nonno di Gabriel ha celebrato il rito

 A rendere ancora più familiare la cerimonia è stato il ruolo affidato al nonno del bambino. A officiare il battesimo è stato infatti Roberto Gabelli, diacono permanente e padre di Alex Belli, che all'anagrafe porta proprio questo cognome. Il rito ha così assunto un significato particolare per la famiglia, con il nonno paterno a celebrare personalmente il battesimo del suo primo nipotino.

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Una cerimonia riservata a Milano

 Niente grande evento o passerelle per il battesimo di Gabriel. Alla cerimonia nella chiesa milanese hanno partecipato soltanto gli affetti più stretti della coppia. Tra gli invitati c'erano anche Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano. In prima fila, secondo quanto riportato da Chi, c'erano inoltre le due nonne del bambino: Giovanna, madre di Alex Belli, e Ana Dulia Perez, madre di Delia Duran. Entrambe hanno potuto vivere da vicino il momento dedicato al loro primo nipotino.

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La dedica di Belli e Delia a Gabriel

 Accanto alle immagini dei primi momenti della vita di Gabriel, Alex Belli e Delia Duran hanno affidato ai social anche una dedica rivolta al figlio. Tra le parole pubblicate compare una riflessione sul fatto che il bambino potrebbe non conservare il ricordo di quei momenti, mentre i genitori li porteranno con sé. "E forse non ricorderai niente di questi momenti ma noi sì, ricorderemo tutto", si legge nella dedica condivisa in occasione del battesimo.

Delia Duran incinta e Alex Belli condividono le foto del gender reveal

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