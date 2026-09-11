Per il piccolo Gabriel, figlio di Alex Belli e Delia Duran, il battesimo è arrivato prima del previsto. Il rito si è svolto domenica 6 settembre nella Chiesa di San Galdino a Milano, alla presenza dei familiari e di pochi amici. La cerimonia, raccontata da Chi nel numero in edicola attraverso alcune foto in esclusiva, era inizialmente prevista per il 23 settembre, ma la coppia ha deciso di anticiparla in vista di un nuovo impegno televisivo di Belli.