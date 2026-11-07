Stefano Accorsi ricorda il set con Kimi Antonelli: "Aveva una disciplina incredibile, era un samurai"

All'epoca il futuro pilota aveva appena otto anni e faceva la comparsa nel film, di cui Accorsi era protagonista. Nessun ruolo da protagonista, quindi, ma un set che per lui era comunque casa: "Noi in quel film avevamo delle auto che correvano in pista e il nostro pilota era suo papà, Marco Antonelli", ricorda l'attore, che ha incrociato la famiglia Antonelli proprio durante le riprese.