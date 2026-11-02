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Non solo Kimi Antonelli: 10 giovani italiani che portano alto l'onore del nostro Paese

Scienza, musica, sport e intrattenimento: ecco 5 uomini e donne under 30 che eccellono nel loro campo

02 Nov 2026 - 15:01
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Non solo Andrea Kimi Antonelli, freschissimo vincitore del Mondiale di Formula Uno. Sono tanti gli italiani che si distinguono a livello internazionale nei più svariati ambiti, dallo sport alla musica, dall'imprenditoria all'intrattenimento, fino alla scienza. Ecco cinque giovani donne e uomini che, grazie al talento, alla determinazione e ai risultati raggiunti, rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo.

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Le cinque donne

1) Sofia Raffaeli - Estremamente complicato scegliere solo cinque donne. Ma tra queste non può che esserci Sofia Raffaeli, punta di diamante dello sport italiano. La 22enne eccelle a livello globale nella ginnastica ritmica, con 15 medaglie iridate (6 d'oro, 4 d'argento e 5 di bronzo) e un bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da capogiro anche il suo palmarès europeo: 6 ori, 7 argenti, 1 bronzo, senza contare gli innumerevoli piazzamenti sul gradino più alto del podio in altre competizioni. È stata la prima italiana della storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nelle ginnastica ritmica.

2) Giulia Attili - Nata a Roma nel dicembre 2000, è considerata una delle giovani promesse del violoncello italiano ed è tra le musiciste più talentuose e più versatili della sua generazione. Ha una formazione classica impeccabile (con perfezionamenti all'Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena) e ha conquistato una notevole visibilità internazionale. Si esibisce regolarmente come solista e perfomer negli Emirati Arabi e sui palcoscenici globali.

3) Madame - Nel campo della musica, non possiamo non citare anche la 24enne Madame. Con oltre 4,1 milioni di copie certificate, è una delle artiste femminili di maggiore successo nella storia delle rilevazioni Fimi in era digitale. Conta oltre 50 certificazioni (dischi di platino e d'oro) tra singoli e album, guidate da grandissimi successi come Voce, Marea, Il bene nel male e la collaborazione con Marracash in L'Anima. Nel 2022 ha pubblicato Tu m'as compris con il rapper francese Hatik . Nel 2023 è stata selezionata per l'Eurosonic Noorderslag, importante festival europeo dedicato ai nuovi talenti musicali.

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4) Rosanna Elettra - Originaria del Vicentino, Rosanna Elettra è una talentuosa fotografa e direttrice creativa con base a Londra. È stata inserita tra i giovani talenti più influenti nella prestigiosa lista Forbes Under 30. Si muove tra moda, musica e cultura. I suoi lavori sono apparsi su riviste di settore come Dazed, Wonderland e Purple, e i suoi progetti fotografici sono stati esposti in spazi prestigiosi come il V&A (Victoria and Albert Museum) di Londra. Ciliegina sulla torta, è stata la lead photographer per la celebre campagna globale Spotify Wrapped.

5) Gaia Roncalli - Anche in campo scientifico l'Italia può sorridere. Gaia Roncalli è un'ingegnera aerospaziale e giovane imprenditrice, cofondatrice della start-up aerospaziale Ecosmic, attiva nella space economy (l'insieme delle attività umane, industriali, commerciali e scientifiche legate allo sfruttamento e all'esplorazione dello spazio, dalla terra fino all'orbita e oltre). L'azienda sviluppa algoritmi e software avanzati capaci di ottimizzare e automatizzare le manovre anti-collisione per i satelliti in orbita bassa. Così come Rosanna Elettra, è stata inserita nella lista Forbes Under 30.

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I cinque uomini

1) Andrea Kimi Antonelli - Per quanto riguarda gli uomini, non possiamo non partire da Andrea Kimi Antonelli. Talento precocissimo e con una crescita da record sostenuta dal programma Mercedes, il pilota 20enne ha dominato e vinto tutti i principali campionati minori di monoposto, passando direttamente dalla Formula 4 alla Formula 2 senza transitare dalla F3). Nel 2020, a soli 13 anni, è diventato il più giovane campione europeo senior della storia del karting. La sua velocità pura, la capacità d'adattamento e la maturità di guida lo rendono uno dei talenti più cristallini della nuova generazione della F1. E la recentissima vittoria del Campionato del mondo lo certifica.

2) Jannik Sinner - C'è davvero bisogno di ricordare chi sia Jannik Sinner? Con 30 titoli del circuito maggiore, tra cui 5 tornei del Grande Slam (2 Australian Open, 2 Wimbledon e 1 US Open) è il tennista italiano più vincente dell'era Open e l'unico ad aver conquistato, almeno una volta, i tornei di Wimbledon, l'Australian Open, lo US Open e le Atp Finals. Il 10 giugno 2024 è diventato l'unico tennista italiano a diventare numero 1 al mondo. Tra gli altri titoli, il 25enne altoatesino ha vinto dieci Atp Masters 1000 (anche quello di Roma). Ciò che lo contraddistingue è la straordinaria continuità ad altissimo livello, con una percentuale di sconfitte bassissima.

3) Stefano Cappello - Inserito nella classifica Forbes Under 30, l'ingegnere Stefano Cappello è co-fondatore e CEO di Limenet, una delle start-up più rilevanti a livello globale nella Carbon Dioxide Removal (CDR). L'azienda ha brevettato una tecnologia innovativa per catturare e stoccare in modo permanente (per oltre 10mila anni) l'anidride carbonica (CO2), immagazzinandola in mare in forma di bicarbonati di calcio in acqua marina.

Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1... ed è già nel presepe

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4) Khaby Lame - Ventisei anni, Khaby Lame è l'italiano più seguito al mondo sui social grazie a un'identità riconoscibile (il suo gesto caratteristico, con mani aperte e lo sguardo ironico) e un "linguaggio" che raggiunge persone di qualsiasi nazionalità (nei suoi video non parla, ma comunica - appunto - solo attraverso espressioni facciali e gesti). Nel 2020 ha cominciato a pubblicare video su TikTok dopo aver perso il lavoro in fabbrica durante la pandemia. Ora, nel 2026, conta 163 milioni di follower su TikTok e circa 80 milioni su Instagram. Nel 2025 viene nominato Goodwill Ambassador dell'Unicef. Nei mesi scorsi si è diffusa la notizia secondo cui il 26enne avrebbe venduto la propria società per quasi un miliardo di dollari.

5) Giuseppe Gibboni - Concludiamo con Giuseppe Gibboni, uno dei violinisti italiani più affermati della nuova generazione. Talento di livello internazionale a soli 25 anni, ha iniziato a studiare violino a soli tre anni sotto la guida del padre, anch'egli musicista. A sei anni è stato ammesso per meriti straordinari al Conservatorio. Grazie alle sue capacità tecniche e interpretative, ha intrapreso un percorso di formazione con alcuni dei più importanti maestri del panorama violinistico, tra cui Salvatore Accardo. Si esibisce in qualità di solista in vari teatri, sale prestigiose e festival internazionali.

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