Non solo Kimi Antonelli: 10 giovani italiani che portano alto l'onore del nostro Paese

Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1... ed è già nel presepe
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Non solo Andrea Kimi Antonelli, freschissimo vincitore del Mondiale di Formula Uno. Sono tanti gli italiani che si distinguono a livello internazionale nei più svariati ambiti, dallo sport alla musica, dall'imprenditoria all'intrattenimento, fino alla scienza. Ecco cinque giovani donne e uomini che, grazie al talento, alla determinazione e ai risultati raggiunti, rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo.
Le cinque donne
1) Sofia Raffaeli - Estremamente complicato scegliere solo cinque donne. Ma tra queste non può che esserci Sofia Raffaeli, punta di diamante dello sport italiano. La 22enne eccelle a livello globale nella ginnastica ritmica, con 15 medaglie iridate (6 d'oro, 4 d'argento e 5 di bronzo) e un bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da capogiro anche il suo palmarès europeo: 6 ori, 7 argenti, 1 bronzo, senza contare gli innumerevoli piazzamenti sul gradino più alto del podio in altre competizioni. È stata la prima italiana della storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nelle ginnastica ritmica.
2) Giulia Attili - Nata a Roma nel dicembre 2000, è considerata una delle giovani promesse del violoncello italiano ed è tra le musiciste più talentuose e più versatili della sua generazione. Ha una formazione classica impeccabile (con perfezionamenti all'Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena) e ha conquistato una notevole visibilità internazionale. Si esibisce regolarmente come solista e perfomer negli Emirati Arabi e sui palcoscenici globali.
3) Madame - Nel campo della musica, non possiamo non citare anche la 24enne Madame. Con oltre 4,1 milioni di copie certificate, è una delle artiste femminili di maggiore successo nella storia delle rilevazioni Fimi in era digitale. Conta oltre 50 certificazioni (dischi di platino e d'oro) tra singoli e album, guidate da grandissimi successi come Voce, Marea, Il bene nel male e la collaborazione con Marracash in L'Anima. Nel 2022 ha pubblicato Tu m'as compris con il rapper francese Hatik . Nel 2023 è stata selezionata per l'Eurosonic Noorderslag, importante festival europeo dedicato ai nuovi talenti musicali.
4) Rosanna Elettra - Originaria del Vicentino, Rosanna Elettra è una talentuosa fotografa e direttrice creativa con base a Londra. È stata inserita tra i giovani talenti più influenti nella prestigiosa lista Forbes Under 30. Si muove tra moda, musica e cultura. I suoi lavori sono apparsi su riviste di settore come Dazed, Wonderland e Purple, e i suoi progetti fotografici sono stati esposti in spazi prestigiosi come il V&A (Victoria and Albert Museum) di Londra. Ciliegina sulla torta, è stata la lead photographer per la celebre campagna globale Spotify Wrapped.
5) Gaia Roncalli - Anche in campo scientifico l'Italia può sorridere. Gaia Roncalli è un'ingegnera aerospaziale e giovane imprenditrice, cofondatrice della start-up aerospaziale Ecosmic, attiva nella space economy (l'insieme delle attività umane, industriali, commerciali e scientifiche legate allo sfruttamento e all'esplorazione dello spazio, dalla terra fino all'orbita e oltre). L'azienda sviluppa algoritmi e software avanzati capaci di ottimizzare e automatizzare le manovre anti-collisione per i satelliti in orbita bassa. Così come Rosanna Elettra, è stata inserita nella lista Forbes Under 30.
I cinque uomini
1) Andrea Kimi Antonelli - Per quanto riguarda gli uomini, non possiamo non partire da Andrea Kimi Antonelli. Talento precocissimo e con una crescita da record sostenuta dal programma Mercedes, il pilota 20enne ha dominato e vinto tutti i principali campionati minori di monoposto, passando direttamente dalla Formula 4 alla Formula 2 senza transitare dalla F3). Nel 2020, a soli 13 anni, è diventato il più giovane campione europeo senior della storia del karting. La sua velocità pura, la capacità d'adattamento e la maturità di guida lo rendono uno dei talenti più cristallini della nuova generazione della F1. E la recentissima vittoria del Campionato del mondo lo certifica.
2) Jannik Sinner - C'è davvero bisogno di ricordare chi sia Jannik Sinner? Con 30 titoli del circuito maggiore, tra cui 5 tornei del Grande Slam (2 Australian Open, 2 Wimbledon e 1 US Open) è il tennista italiano più vincente dell'era Open e l'unico ad aver conquistato, almeno una volta, i tornei di Wimbledon, l'Australian Open, lo US Open e le Atp Finals. Il 10 giugno 2024 è diventato l'unico tennista italiano a diventare numero 1 al mondo. Tra gli altri titoli, il 25enne altoatesino ha vinto dieci Atp Masters 1000 (anche quello di Roma). Ciò che lo contraddistingue è la straordinaria continuità ad altissimo livello, con una percentuale di sconfitte bassissima.
3) Stefano Cappello - Inserito nella classifica Forbes Under 30, l'ingegnere Stefano Cappello è co-fondatore e CEO di Limenet, una delle start-up più rilevanti a livello globale nella Carbon Dioxide Removal (CDR). L'azienda ha brevettato una tecnologia innovativa per catturare e stoccare in modo permanente (per oltre 10mila anni) l'anidride carbonica (CO2), immagazzinandola in mare in forma di bicarbonati di calcio in acqua marina.
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4) Khaby Lame - Ventisei anni, Khaby Lame è l'italiano più seguito al mondo sui social grazie a un'identità riconoscibile (il suo gesto caratteristico, con mani aperte e lo sguardo ironico) e un "linguaggio" che raggiunge persone di qualsiasi nazionalità (nei suoi video non parla, ma comunica - appunto - solo attraverso espressioni facciali e gesti). Nel 2020 ha cominciato a pubblicare video su TikTok dopo aver perso il lavoro in fabbrica durante la pandemia. Ora, nel 2026, conta 163 milioni di follower su TikTok e circa 80 milioni su Instagram. Nel 2025 viene nominato Goodwill Ambassador dell'Unicef. Nei mesi scorsi si è diffusa la notizia secondo cui il 26enne avrebbe venduto la propria società per quasi un miliardo di dollari.
5) Giuseppe Gibboni - Concludiamo con Giuseppe Gibboni, uno dei violinisti italiani più affermati della nuova generazione. Talento di livello internazionale a soli 25 anni, ha iniziato a studiare violino a soli tre anni sotto la guida del padre, anch'egli musicista. A sei anni è stato ammesso per meriti straordinari al Conservatorio. Grazie alle sue capacità tecniche e interpretative, ha intrapreso un percorso di formazione con alcuni dei più importanti maestri del panorama violinistico, tra cui Salvatore Accardo. Si esibisce in qualità di solista in vari teatri, sale prestigiose e festival internazionali.