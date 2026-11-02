Non solo Kimi Antonelli: 10 giovani italiani che portano alto l'onore del nostro Paese

2) Giulia Attili - Nata a Roma nel dicembre 2000, è considerata una delle giovani promesse del violoncello italiano ed è tra le musiciste più talentuose e più versatili della sua generazione. Ha una formazione classica impeccabile (con perfezionamenti all'Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena) e ha conquistato una notevole visibilità internazionale. Si esibisce regolarmente come solista e perfomer negli Emirati Arabi e sui palcoscenici globali.