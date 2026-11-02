Niente trucco, niente inganno

Che cosa hanno in comune Ultimo, Kimi e Ferragni? Un mago

Zeno Sgaravato, in arte Mago Zen, è diventato in pochi anni uno degli illusionisti più amati dalle celebrità in tutto il mondo. Si è esibito anche per i giocatori di serie A

02 Nov 2026 - 11:55
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Dai primi spettacoli improvvisati davanti a un gruppo di bambini in Thailandia agli eventi privati per alcuni dei nomi più conosciuti dello sport e dello spettacolo internazionale. In poco più di dieci anni Zeno Sgaravato, in arte Mago Zen, ha trasformato una passione in una professione che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo. Oggi, a 29 anni, può vantare collaborazioni con calciatori, attori, cantanti e personaggi molto seguiti sui social. Tra i suoi clienti figurano stelle del Real Madrid e protagonisti della Serie A, da Inter, Milan e Juventus, ma anche Chiara Ferragni, Ultimo, Lazza e Tedua. Non sono mancati incontri con piloti di Formula 1 come Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

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Le origini della magia

 La storia professionale di Sgaravato comincia a Vigasio, il paese in provincia di Verona in cui è nato. La svolta arriva però durante il quarto anno di liceo, quando parte per un'esperienza di volontariato in un orfanotrofio thailandese. La struttura accoglieva bambini abbandonati, cercando di offrire loro nuove opportunità, ma il giovane veronese si trovava spesso in difficoltà nel comunicare a causa della barriera linguistica.

Fu proprio in quella circostanza che scoprì quanto la magia potesse diventare uno strumento per entrare in relazione con gli altri. "L'unico linguaggio universale, per me, era la magia", ha raccontato al giornale L'Arena, spiegando che all'inizio si trattò soprattutto di un'esigenza comunicativa. Durante quell'estate organizzò così i primi piccoli spettacoli davanti ai bambini della struttura.

Una volta rientrato in Italia, arrivò anche la prima occasione di lavoro. Si trovava a casa di un amico quando il nonno di quest'ultimo gli propose di esibirsi durante una festa. "È stata una cosa molto raffazzonata con quello che avevo. Ma diciamo che quello è stato il primo ingaggio", ha raccontato.

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Dalle crociere a Dubai, poi lo stop della pandemia

 Dopo le prime esperienze in Italia, il percorso di Mago Zen lo portò in Sud America. "Ho fatto un'esperienza di lavoro a bordo di una crociera, sempre facendo i miei spettacoli, al largo di Argentina e Brasile". Fu probabilmente in quell'occasione che la sua carriera cominciò a prendere una direzione diversa: qualcuno notò le sue capacità e le richieste di spettacoli iniziarono ad aumentare.

Le opportunità arrivarono anche da Dubai, dove visse per un periodo esibendosi ogni sera. Sembrava ormai entrato stabilmente nel circuito degli eventi internazionali, ma l'emergenza Covid interruppe bruscamente quell'attività. Invece di restare fermo, decise di iscriversi a Giurisprudenza e mettere temporaneamente da parte la magia per dedicarsi agli studi.

Con la fine delle restrizioni e il progressivo avvicinarsi della laurea, anche gli ingaggi ricominciarono ad arrivare. Dalla Costiera Amalfitana a Porto Cervo, passando per alcune delle principali capitali europee e per gli Stati Uniti, Sgaravato riprese a lavorare in occasione di feste ed eventi privati.

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Gli spettacoli nelle case di Ultimo, Ferragni e delle star internazionali

 La crescita professionale lo ha portato, nel giro di pochi anni, a esibirsi in contesti sempre più esclusivi. Tra le esperienze che ricorda c'è quella nella casa di Ultimo, il cui vero nome è Niccolò: "Quando sono entrato per la prima volta a casa sua sono rimasto impressionato dai dischi di platino e dall'amore che la gente prova per lui". Tra gli altri spettacoli ci sono quelli organizzati per Chiara Ferragni e per personalità del mondo dello sport e dello spettacolo.

Nel suo percorso figurano anche esibizioni davanti a Zlatan Ibrahimovic, Rodrygo del Real Madrid e all'attore Michael Douglas. Una quantità di incontri e occasioni che lo stesso Sgaravato ammette talvolta di non riuscire a ricordare nel dettaglio. Alcuni eventi hanno richiesto trasferimenti decisamente particolari: in più di un'occasione, racconta, è stato raggiunto da un elicottero per essere accompagnato a feste organizzate in ville private o su yacht.

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Il sogno annotato su un taccuino diventato realtà

 Dietro gli spettacoli per celebrità e grandi marchi c'è anche un progetto coltivato nel tempo. "Tanti anni fa avevo scritto su un taccuino che avrei voluto lavorare per i brand più importanti al mondo", ha raccontato Sgaravato. Un obiettivo che, attraverso una serie di occasioni e collaborazioni, si è progressivamente concretizzato.

Oggi Mago Zen è conosciuto per i suoi spettacoli riservati a clienti privati e per una carriera che, partendo da un piccolo paese del Veronese, lo ha portato a lavorare con alcuni dei nomi più noti a livello internazionale. Un percorso nel quale la magia, inizialmente scelta per superare una barriera linguistica, è diventata il mezzo per costruire una professione e realizzare ambizioni che sembravano lontane.

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