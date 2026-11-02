Che cosa hanno in comune Ultimo, Kimi e Ferragni? Un mago

Dai primi spettacoli improvvisati davanti a un gruppo di bambini in Thailandia agli eventi privati per alcuni dei nomi più conosciuti dello sport e dello spettacolo internazionale. In poco più di dieci anni Zeno Sgaravato, in arte Mago Zen, ha trasformato una passione in una professione che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo. Oggi, a 29 anni, può vantare collaborazioni con calciatori, attori, cantanti e personaggi molto seguiti sui social. Tra i suoi clienti figurano stelle del Real Madrid e protagonisti della Serie A, da Inter, Milan e Juventus, ma anche Chiara Ferragni, Ultimo, Lazza e Tedua. Non sono mancati incontri con piloti di Formula 1 come Kimi Antonelli e Charles Leclerc.