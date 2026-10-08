Chiara Ferragni presenta i due nuovi "inquilini" e risponde a un hater: "Faccio sempre la mamma"
L'imprenditrice digitale torna a raccontarsi tra momenti di relax sul divano e la tenerezza con Paloma e il fidanzato José e una risposta diretta a chi la attacca
Due pesci rossi in casa, uno per Leone e uno per Vittoria, e una risposta che di leggero ha ben poco. Chiara Ferragni racconta su Instagram frammenti della sua quotidianità, tra serate sul divano davanti a Il Re Leone, Paloma, il fidanzato José e i piccoli momenti di vita familiare. Poi arriva la domanda di un follower: "Ogni tanto fai la mamma?". E l'imprenditrice digitale replica senza mezzi termini: "Seriamente? Faccio sempre la mamma, perché sono la loro mamma".
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Un botta e risposta che rompe l'atmosfera rilassata delle ultime Stories e riaccende il tema, mai davvero sopito, del giudizio sulle madri che lavorano, viaggiano e mantengono una propria vita oltre la famiglia. "Io faccio sempre la mamma. Possiamo smettere di giudicare le madri? È davvero antiquato e assurdo" scrive Ferragni.
Sul divano davanti a Il Re Leone
Tra le immagini condivise c'è anche Chiara sul divano mentre guarda Il Re Leone. Una scena domestica e familiare che richiama anche il legame particolare che la Ferragni ha sempre avuto con questo film: proprio Leone, il suo primogenito, deve il nome al celebre personaggio Disney. Il momento raccontato nelle Stories ha il sapore di una pausa così come il siparietto tra Paloma e il fidanzato. In un video compaiono il cane dell'imprenditrice e José Hernandez, regalando ai follower una scena che ha immediatamente suscitato tenerezza. La relazione tra i due è diventata progressivamente più visibile sui social e anche nelle ultime Stories, José entra con naturalezza nel racconto della quotidianità.
Due nuovi pesci rossi per Leone e Vittoria
A rendere ancora più familiare il racconto arrivano poi due nuovi piccoli abitanti della casa: due pesci rossi, uno destinato a Leone e l’altro a Vittoria. Ferragni mostra i nuovi arrivati ai follower e scherza sul suo nuovo ruolo, definendosi la nonna. Un dettaglio tenero e domestico che si inserisce perfettamente nel racconto di una giornata fatta di piccole cose e momenti condivisi con i figli.
La risposta piccata a un follower
Tra le immagini spensierate c'è anche spazio per una risposta decisamente più seria a un follower che le ha chiesto, senza filtri, se ogni tanto facesse la mamma. Chiara Ferragni ha risposto in maniera diretta, rivendicando il proprio ruolo di madre e contestando il giudizio sulle donne che lavorano. "Seriamente? Faccio sempre la mamma, perché sono la loro mamma. Quando non lavoro sto sempre con loro, perché sono la loro mamma" ha scritto l’imprenditrice, che poi ha aggiunto un riferimento ai viaggi più recenti insieme ai figli: "E solo nelle ultime settimane sono stati con me nei weekend a Madrid e a Parigi". La risposta si chiude con una domanda che va oltre il singolo commento e diventa una riflessione più generale sulla maternità: "Possiamo smettere di giudicare le madri? È davvero antiquato e assurdo".
Un tema che Ferragni aveva già affrontato in passato, soprattutto di fronte alle critiche rivolte al suo modo di conciliare maternità, lavoro e vita pubblica. Nel corso degli anni, infatti, l'imprenditrice ha più volte sostenuto l'idea che non esista un unico modo corretto di essere madre e che una donna non debba rinunciare alla propria identità professionale o personale dopo la nascita dei figli.