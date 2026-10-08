Tra le immagini spensierate c'è anche spazio per una risposta decisamente più seria a un follower che le ha chiesto, senza filtri, se ogni tanto facesse la mamma. Chiara Ferragni ha risposto in maniera diretta, rivendicando il proprio ruolo di madre e contestando il giudizio sulle donne che lavorano. "Seriamente? Faccio sempre la mamma, perché sono la loro mamma. Quando non lavoro sto sempre con loro, perché sono la loro mamma" ha scritto l’imprenditrice, che poi ha aggiunto un riferimento ai viaggi più recenti insieme ai figli: "E solo nelle ultime settimane sono stati con me nei weekend a Madrid e a Parigi". La risposta si chiude con una domanda che va oltre il singolo commento e diventa una riflessione più generale sulla maternità: "Possiamo smettere di giudicare le madri? È davvero antiquato e assurdo".