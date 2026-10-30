Uno scatto pubblicato sui social ha rivelato un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e ha acceso la loro curiosità: la collana "Money Gang" indossata da Ultimo durante un viaggio a New York sta alimentando le indiscrezioni su un possibile featuring con Sfera Ebbasta. Il gioiello esclusivo legato all'universo artistico e all'immagine di del trapper, indossato dal cantautore romano, è lo stesso accessorio che sarebbe stato regalato anche a Drake, in occasione del compleanno della star canadese. Un dono speciale che aveva già attirato l'attenzione dei fan internazionali e che ora torna sotto i riflettori grazie alla fotografia con Ultimo. La presenza della collana al collo del cantautore ha quindi alimentato la possibilità che il regalo non sia soltanto un gesto di amicizia, ma possa rappresentare un segnale collegato a un progetto musicale condiviso.