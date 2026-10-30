Uno scatto pubblicato sui social ha rivelato un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e ha acceso la loro curiosità: la collana "Money Gang" indossata da Ultimo durante un viaggio a New York sta alimentando le indiscrezioni su un possibile featuring con Sfera Ebbasta. Il gioiello esclusivo legato all'universo artistico e all'immagine di del trapper, indossato dal cantautore romano, è lo stesso accessorio che sarebbe stato regalato anche a Drake, in occasione del compleanno della star canadese. Un dono speciale che aveva già attirato l'attenzione dei fan internazionali e che ora torna sotto i riflettori grazie alla fotografia con Ultimo. La presenza della collana al collo del cantautore ha quindi alimentato la possibilità che il regalo non sia soltanto un gesto di amicizia, ma possa rappresentare un segnale collegato a un progetto musicale condiviso.
Cresce l'attesa per il nuovo album di Sfera Ebbasta
L'ipotesi di una collaborazione assume particolare interesse anche alla luce dell'imminente uscita di PURO$ANGUE, il nuovo album di Sfera Ebbasta, atteso per l'11 dicembre. Il progetto è già al centro della curiosità del pubblico, soprattutto per quanto riguarda i nomi degli artisti che potrebbero affiancare il rapper nelle diverse tracce. Un eventuale featuring con Ultimo rappresenterebbe un incontro musicale decisamente sorprendente, mettendo insieme due protagonisti della scena italiana con percorsi, sonorità e pubblici differenti. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del cantautore romano nella tracklist. La fotografia newyorkese resta quindi un elemento che alimenta le indiscrezioni, senza costituire una prova di una collaborazione.
La teoria dei fan: una collana per ogni featuring?
Tra le interpretazioni che circolano sui social ce n'è una che sta raccogliendo particolare interesse. Secondo alcune ipotesi dei fan, Sfera avrebbe realizzato o regalato una collana "Money Gang" a ciascuno degli artisti coinvolti nei featuring di "PURO$ANGUE". Se questa teoria trovasse conferma, il gioiello indossato da Ultimo potrebbe diventare un indizio importante per anticipare uno dei nomi presenti nel disco. Per ora si tratta soltanto di una suggestione nata sui social, ma tanto è bastato per scatenare la curiosità delle rispettive fanbase.