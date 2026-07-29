La relazione tra Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, e Jacqueline Luna Di Giacomo è nata sotto il segno della discrezione. Quando nella primavera del 2023 hanno scelto di rendere pubblico il loro amore, hanno evitato di trasformare il rapporto in un racconto quotidiano sui social. La nascita del piccolo Enea, annunciata nel 2024, aveva ulteriormente rafforzato l'immagine di una famiglia giovane e unita, capace di proteggere la propria dimensione privata nonostante la grande popolarità del cantante.