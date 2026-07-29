Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia 25 anni, la dedica e le foto con Ultimo
© Tgcom24
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Sembrava che le voci su una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo fossero state definitivamente smentite. Le immagini del concerto dell'artista a Tor Vergata, davanti a 250mila spettatori, avevano infatti mostrato l'influencer al suo fianco, nel momento più importante della carriera del cantautore. Ora, però, alcune fotografie delle loro vacanze separate pubblicate da Chi hanno riaperto il dibattito.
Durante il grande evento romano, Jacqueline era stata presente nel backstage accanto a Ultimo, condividendo con lui l'emozione di una serata speciale. L'influencer aveva pubblicato anche uno scatto dal palco, con l'artista davanti alla folla illuminata dalle luci del concerto, accompagnandolo con un messaggio affettuoso: "Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori", seguito da due cuori rossi.
Quelle parole erano sembrate un segnale forte, soprattutto dopo le indiscrezioni circolate nei mesi precedenti su un possibile momento di difficoltà nella relazione. La complicità mostrata in quell'occasione aveva dato l'impressione che i rumor fossero ormai alle spalle.
Nei giorni successivi, però, sono emerse nuove foto, legate alle vacanze estive della coppia. Jacqueline Luna Di Giacomo si trova a Ponza insieme al figlio Enea, tra giornate al mare, momenti con gli amici e alcuni impegni di lavoro nella vicina Roma.
Ultimo, invece, ha scelto Capri per qualche giorno di relax dopo la conclusione di una tournée di grande successo. Il cantautore romano sta trascorrendo il tempo libero con gli amici di sempre e nelle immagini pubblicate non compare Jacqueline. Due destinazioni diverse e due gruppi di persone differenti hanno quindi alimentato nuove domande sul loro rapporto.
Trascorrere parte dell'estate separati non è necessariamente un segnale di difficoltà, soprattutto per una coppia con una vita pubblica così intensa. Tuttavia, nel caso di Ultimo e Jacqueline, ogni dettaglio viene osservato con particolare attenzione proprio perché entrambi hanno sempre mantenuto una certa riservatezza sulla loro relazione.
A ridimensionare le ipotesi di crisi c'è però un elemento importante: secondo quanto riportato, Ultimo avrebbe raggiunto Jacqueline domenica e i due sarebbero stati visti insieme durante una cena in un ristorante della Capitale. Un dettaglio che restituisce un'immagine diversa rispetto a quella suggerita dalle sole fotografie delle vacanze.
La relazione tra Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, e Jacqueline Luna Di Giacomo è nata sotto il segno della discrezione. Quando nella primavera del 2023 hanno scelto di rendere pubblico il loro amore, hanno evitato di trasformare il rapporto in un racconto quotidiano sui social. La nascita del piccolo Enea, annunciata nel 2024, aveva ulteriormente rafforzato l'immagine di una famiglia giovane e unita, capace di proteggere la propria dimensione privata nonostante la grande popolarità del cantante.
Negli ultimi mesi, però, la presenza dei due insieme sui social e negli eventi pubblici è diventata meno frequente. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, messaggi ambigui o accuse reciproche: a far nascere le speculazioni è stato soprattutto il silenzio.
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