A raggiungere la sorella è stata anche Francesca Ferragni, 37 anni, accompagnata dal marito Riccardo Nicoletti e dai loro bambini, Edoardo e Lea, di quattro e un anno. Una riunione familiare che ha permesso ai piccoli di trascorrere del tempo con la nonna e ritrovare i cuginetti. Non tutta la famiglia, però, è riuscita a essere presente. Valentina Ferragni, 33 anni, si trovava infatti a Firenze per impegni professionali e non ha potuto prendere parte alla cena. È comunque riuscita a salutare la madre grazie a un incontro casuale alla stazione.