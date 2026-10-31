Marina Di Guardo ha trascorso il suo 65esimo compleanno in compagnia degli affetti più cari. Per festeggiare la scrittrice, Chiara Ferragni ha organizzato una cena privata nella propria abitazione, trasformando la ricorrenza in un'occasione per ritrovarsi insieme ai familiari. Una serata intima, lontana dai grandi eventi mondani, ma ricca di attenzioni e gesti affettuosi. Non sono mancate le dediche pubblicate sui social dalle figlie, che hanno voluto rendere omaggio alla madre condividendo con i follower pensieri e auguri.
Il biglietto di José Hernandez
Tra i momenti più significativi della festa c'è sicuramente il messaggio firmato da José Hernandez, attuale compagno dell'imprenditrice digitale. Il colombiano ha voluto partecipare attivamente ai festeggiamenti, mettendo anche alla prova le proprie abilità ai fornelli e preparando le pietanze per la cena. Ma a catturare l'attenzione è stato soprattutto il biglietto destinato alla festeggiata. "Tantissimi auguri Marina. Il primo di tanti insieme" ha scritto José, accompagnando le parole con un piccolo cuore e la propria firma. Una dedica semplice, ma dal significato particolare. Il riferimento ai tanti compleanni che verranno lascia intendere la volontà di costruire un rapporto sempre più solido con la famiglia della compagna.
La dedica di Chiara Ferragni alla mamma
Anche Chiara ha voluto celebrare pubblicamente il traguardo raggiunto dalla madre, affidando ai social una dedica particolarmente emozionante. "Buon compleanno alla meravigliosa mamma. Grazie per avermi mostrato che non c'è niente di più forte dell'amore della mamma, per sempre", ha scritto l'imprenditrice digitale. Alla festa hanno partecipato anche i nipoti della festeggiata. Presenti Leone e Vittoria, i due figli di Chiara, rispettivamente di otto e cinque anni, nati dalla precedente relazione con Fedez.
A raggiungere la sorella è stata anche Francesca Ferragni, 37 anni, accompagnata dal marito Riccardo Nicoletti e dai loro bambini, Edoardo e Lea, di quattro e un anno. Una riunione familiare che ha permesso ai piccoli di trascorrere del tempo con la nonna e ritrovare i cuginetti. Non tutta la famiglia, però, è riuscita a essere presente. Valentina Ferragni, 33 anni, si trovava infatti a Firenze per impegni professionali e non ha potuto prendere parte alla cena. È comunque riuscita a salutare la madre grazie a un incontro casuale alla stazione.