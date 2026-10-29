Una torta, le candeline da spegnere e una canzone da intonare insieme alla persona amata. Per Federica Panicucci, il compleanno non si è esaurito con il 27 ottobre, giorno in cui ha compiuto 59 anni. La conduttrice ha continuato a festeggiare a Milano, condividendo con i follower alcuni momenti della serata attraverso le storie di Instagram. Tra musica, sorrisi e affetti, l'atmosfera raccontata sui social restituisce il ritratto di una festa vissuta con entusiasmo.
La serata milanese di Federica Panicucci con Marco Bacini
Nelle immagini pubblicate sui social, Federica Panicucci appare mentre spegne le candeline della torta e mostra il menù della cena, accompagnato dalle note di "Feeling Better" di Malika Ayane. Uno dei momenti più romantici arriva quando la conduttrice canta "Come nelle favole" di Vasco Rossi insieme al compagno Marco Bacini. La serata canora è proseguita anche in compagnia di Umberto Tozzi. Un piccolo frammento di complicità, condiviso con chi la segue da tempo, che aggiunge un tocco intimo ai festeggiamenti.
La serata milanese arriva dopo un compleanno già celebrato sui social con immagini suggestive. Il 27 ottobre, infatti, Panicucci aveva pubblicato uno scatto realizzato a Parigi, al Trocadéro, con la Torre Eiffel illuminata sullo sfondo. A corredo della fotografia, poche parole in inglese: "Birthday attitude". Un messaggio essenziale, ma sufficiente a raccontare la voglia di godersi pienamente la giornata speciale.
Gli auguri degli amici e il biglietto dei figli
Sotto il post non sono mancati i messaggi di affetto. La scrittrice Elisabetta Cametti aveva dedicato alla conduttrice parole particolarmente sentite, mentre Taylor Mega aveva commentato con entusiasmo, sottolineandone bellezza e stile.
Tra le storie sono comparsi anche gli auguri dei figli Sofia, 21 anni, e Mattia, 19, che hanno preparato per la madre un biglietto con la dedica: "Auguri mamma! Ti amiamo tanto!", decorata con cuori e stelline. Anche il collega di Mattino 5 Francesco Vecchi le aveva rivolto gli auguri in diretta. Per Federica Panicucci, insomma, il regalo più prezioso sembra essere stato proprio questo: circondarsi delle persone che le vogliono bene.