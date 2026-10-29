Una torta, le candeline da spegnere e una canzone da intonare insieme alla persona amata. Per Federica Panicucci, il compleanno non si è esaurito con il 27 ottobre, giorno in cui ha compiuto 59 anni. La conduttrice ha continuato a festeggiare a Milano, condividendo con i follower alcuni momenti della serata attraverso le storie di Instagram. Tra musica, sorrisi e affetti, l'atmosfera raccontata sui social restituisce il ritratto di una festa vissuta con entusiasmo.