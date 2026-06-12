Ci sono traguardi che arrivano quando meno te li aspetti. Non perché siano improvvisi, ma perché maturano lentamente, tra giornate piene, impegni di lavoro, responsabilità e quella sensazione che il tempo per sé stessi sia sempre troppo poco. È probabilmente questo il motivo per cui la laurea conquistata da Federica Panicucci a 58 anni ha colpito così tante persone. Non è soltanto una storia di studio. È una storia di determinazione. La conduttrice ha scelto di condividere sui social uno dei momenti più emozionanti della sua vita recente: la proclamazione in Scienze e Tecniche Psicologiche.