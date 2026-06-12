Federica Panicucci, arriva la laurea a 58 anni: "Ecco perché ha un sapore ancora più intenso"
La conduttrice celebra sui social la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche: un obiettivo raggiunto tra lavoro, studio e determinazione
Federica Panicucci © Instagram
Ci sono traguardi che arrivano quando meno te li aspetti. Non perché siano improvvisi, ma perché maturano lentamente, tra giornate piene, impegni di lavoro, responsabilità e quella sensazione che il tempo per sé stessi sia sempre troppo poco. È probabilmente questo il motivo per cui la laurea conquistata da Federica Panicucci a 58 anni ha colpito così tante persone. Non è soltanto una storia di studio. È una storia di determinazione. La conduttrice ha scelto di condividere sui social uno dei momenti più emozionanti della sua vita recente: la proclamazione in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Un percorso costruito con determinazione
Nelle fotografie pubblicate su Instagram appare sorridente, con la corona d’alloro sul capo, la tesi tra le mani e quell’espressione che conosce bene chi ha appena tagliato un traguardo inseguito a lungo. Dietro quelle immagini non c’è soltanto una laurea. C’è un percorso costruito pezzo dopo pezzo, spesso lontano dai riflettori. Mentre il pubblico la vedeva ogni giorno in televisione, Federica Panicucci trovava spazio anche per libri, esami e sessioni di studio. Nel messaggio pubblicato sui social ha raccontato tutta la sua emozione.
Ha definito questo risultato "un traguardo che sento profondamente mio", spiegando come il percorso sia stato fatto di disciplina, curiosità e voglia di mettersi alla prova. Parole sincere proprio perché arrivano in una fase della vita in cui sarebbe stato più semplice accontentarsi di quanto già costruito. Invece la conduttrice ha scelto di ricominciare da studentessa, affrontando una sfida nuova con la stessa serietà che l’ha accompagnata nella sua carriera.
"Ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice", ha scritto su Instagram.
Una giornata speciale tra emozione e stile
Questa laurea parla di crescita personale prima ancora che professionale. Per l’occasione Federica Panicucci ha scelto un elegante completo bianco, sobrio e luminoso. La sua storia ricorda che alcuni sogni non hanno una scadenza. Possono restare lì per anni, in attesa del momento giusto. E quando finalmente si realizzano, hanno un sapore diverso. Forse persino più intenso.
Per questo la laurea di Federica Panicucci è il racconto di una donna che, a 58 anni, ha deciso di dimostrare a sé stessa che imparare, crescere e mettersi in gioco non smette mai di essere possibile.