Federica Panicucci ricarica le pile in vista di un autunno pieno di impegni in tv. Alle Maldive si gode l'amore e la spensieratezza insieme a Marco Bacini, con cui fa coppia da circa 8 anni. "Non ci siamo mai lasciati… abbiamo avuto i nostri alti e bassi e momenti di confronto che sono stati funzionali al rapporto stesso. Ne siamo usciti sempre fortificati e scavarci dentro, personalmente, ha fatto sì che lo amassi sempre di più" aveva raccontato a "Verissimo" qualche mese fa. Sono una coppia solide e felice che, nonostante non ami particolarmente sbandierare i propri sentimenti e la vita privata sui social, non rinunciano di tanto in tanto a condividere con i follower qualche momento di tenerezza. Le loro cartoline dalle vacanze sono sempre imperdibili e quelle dalle Maldive non fanno eccezione.